MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz: 'Tasarrufa gidilmeli, bütçe revize edilmeli'

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de etkisini gösteren yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle bir açıklama yapan Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, 2020 bütçesinin tasarruf yönünde yeniden revize edilmesi gerektiğini savundu.

Bir yandan virüs ile mücadele edilirken bir yandan da ekonomik anlamda adımlar atılması gerektiğini savunan Yılmaz, “Bütün kamu harcamaları kısılmalıdır. Tüm bakanlıkların bütçesinden kısıtlama yapılarak acilen karantina fonu oluşturulmalıdır. Gerekirse kamu personel maaşlarından kesinti yapılarak bu fona aktarılmalıdır. Bu fonda biriken paralar daha sonra virüsten ekonomik yönde olumsuz etkilenen 10 milyon aileye dağıtılmalıdır” dedi.

Açıklamada ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başlatılan yardım kampanyasının son derece yerinde olduğunu dile getiren Yılmaz, yardımların toplanmasının yerinde olduğunu ama başka tedbirlerin de alınması gerektiğini savundu. Yılmaz, “100 yılda bir gelecek musibet ile karşı karşıyayız. Kamu personelleri, bakanlıklar dahil herkes taşın altına elini sokmalıdır. Kamu tasarruflarından oluşacak fon mutlaka virüs ile ekonomik mücadeleye aktarılmalıdır. Yapılacak bu hamle hükümetin de elini rahatlatacaktır" şeklinde konuştu.