MYP Lideri Yılmaz: 'Bütçede Pandemi Fonu Oluşturulmalı'

Muhafazakar Yükseliş Parti Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, alınan tam kapanma sonrası yazılı bir açıklama yaptı.

Pandeminin ilk ayında pandemi fonu oluşturulmasını önerdiklerini kaydeden Yılmaz, “2020 bütçesi ve 2021 bütçesinde de bir tasarruf fonu oluşturmadı. 2021 bütçesi yaklaşık olarak 160 milyar dolar seviyesindedir. Bu bütçeden bir tasarruf fonu oluşturulması gerekirdi. Türkiye'de 22 milyon aile hane halkı var. Bu aile sayısının üçte biri ihtiyaç sahibi kabul edilmeyip üçte ikisini yardıma muhtaç kabul edersek 15 milyon aile için yardım parası gerekmektedir. Genel bütçeden yüzde 10 gibi bir tasarrufa gidilerek bu bütçeye bir kalem olarak eklenebilirdi. Bu durumda yaklaşık 16 milyar dolar gibi bir pandemi yardım fonu oluşturmak mümkündü. Bu durumda 15 milyon aileye aile başı bin dolardan fazla bir hibe yardım söz konusu olabilirdi” dedi.

Mevcut bütçede her kalemden bir tasarruf etmenin mümkün olduğunu belirten Yılmaz, “Pandemi nedeni ile kimse kusura bakmadan kemer sıkmaya gidecekti. 160 milyar dolar bütçede yüzde 10 tasarruf kimsenin keyfini kaçıracak bir rakam değildir. Fakat 15 milyon ailemize büyük bir rahatlama sağlayacak bir rakamdır. Bütün mesele kaynak sorunu değil tamamı ile doğru bütçe yönetimi ile alakalıdır” ifadelerini kullandı.

