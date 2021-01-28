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MYP Lideri Yılmaz: 'Ötekileştirme ülkeye zaman kaybetmemekten başka bir işe yaramamıştır'

MYP Lideri Yılmaz: 'Ötekileştirme ülkeye zaman kaybetmemekten başka bir işe yaramamıştır'
MYP Lideri Yılmaz: 'Ötekileştirme ülkeye zaman kaybetmemekten başka bir işe yaramamıştır'

Muhafazakar Yükseliş Parti (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, “Hep birlikte iktidar muhalefet bir uyum içinde tartışıp kavga etmek yerine sırt sırta verip yıkılan yeni dünya düzenin de dirilen Türkiye olmanın yollarını aramalıyız. Ötekileştirme ülkeye zaman kaybetmemekten başka bir işe yaramamıştır” sözlerine yer verdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanan listede partisi yer alan ve seçimlere katılma başarısı elde eden Muhafazakar Yükseliş Parti Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, açıklamalarda bulundu. Yılmaz açıklamasında, “Hep birlikte iktidar muhalefet bir uyum içinde tartışıp kavga etmek yerine sırt sırta verip yıkılan yenidünya düzenin de dirilen Türkiye olmanın yollarını aramalıyız. Ötekileştirme ülkeye zaman kaybetmemekten başka bir işe yaramamıştır. Sistem üzerinde tartışmak yerine sistemi güçlendirecek önerileri ve tedbirleri artırmak en ideal yoldur. Ekonomiye odaklanıp gelecek yıllar için acil tedbirler alınmalıdır. Seçimlere yeni bir parti olarak Muhafazakar Yükseliş Partinin de katılacak olması demokrasimiz adına yeni bir renk yeni bir kazanımdır. Açıklanan listede sadece 17 partinin yer alması seçim şartlarının daha ağır hale gelmesindedir. Türkiye nüfusuna göre seçimlere katılan parti sayısı çok değildir” ifadelerini kullandı.

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