İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nakliye aracında çıkan yangın eşyaları küle döndürdü

Nakliye aracında çıkan yangın eşyaları küle döndürdü
Nakliye aracında çıkan yangın eşyaları küle döndürdü

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde eşya yüklü nakliye aracında çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü. Yangında araçta yüklü eşyalar kullanımaz hale geldi.

Olay sabah saatlerinde D-100 karayolu Körfez 95 Evler mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Bahtiyar G. idaresindeki 34 LZ 0491 evden eve taşımacılık yapan kamyonun kasa kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları gören diğer sürücülerin uyarısı sonrası aracı yol kenarına çeken Bahtiyar G., kasada yangın çıktığını görünce itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Elektrik hattından çıktığı tahmin edilen yangında araç ve kasasında yüklü eşyalar zarar görürken yangın hakkında inceleme başlatıldı.

Mustafa Taşören
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.