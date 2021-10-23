İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Namaz kılarken neye uğradıklarını şaşırdılar

Namaz kılarken neye uğradıklarını şaşırdılar
Namaz kılarken neye uğradıklarını şaşırdılar

İzmir'in Ödemiş ilçesinde polis ekiplerinin peşine düştüğü ve uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen kişi, mescide kaçarken yakalandı. Namaz kılan cemaat neye uğradığını şaşırırken, olayı şaşkınlıkla izleyen bir vatandaş, hayatının şokunu yaşadığını söyledi.

Namaz kılarken neye uğradıklarını şaşırdılar - Tıkla İzle

Olay, dün saat 13.00 sıralarında ilçe merkezinde bulunan Ataç Mescidi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, E.O. isimli bir kişinin hareketlerinden şüphelenerek kontrol etmek istedi.

Bu esnada E.O., polis ekiplerinden hızla kaçarak uzaklaşmaya çalıştı. Bir mescide kaçarak cuma namazı kılan cemaatin arasına karışan şüpheli, polis ekiplerinden kaçamadı.

Kıskıvrak yakalanan E.O. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelinin yapılan üst aramasında bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirildi.

"Hayatımızın şokunu yaşadık"

Olan biteni şaşkınlıkla izleyen vatandaşlardan Özcan Kavacık, yaşadığı ilginç anları anlattı. Kavacık, "Daha önce hiç yaşamadığımız ve belki de yaşamayacağımız bir olay yaşadık. Namazın ardından selamlarımızı verirken önümüzden birisi koşturuyor; arkasından da polis koşturuyor. Hayatımızın şokunu yaşadık o esnada. Biz o esnada neler olduğunu bilmiyoruz ve şaşkınlıkla izledik. Daha sonra öğrendik ki polisten kaçan bir şüpheliymiş. Yakaladı polislerimiz orada hemen. Allah polislerimize zeval vermesin" açıklamasında bulundu.

Seval Konuralp
 

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.