Namaz kılarken neye uğradıklarını şaşırdılar

Olay, dün saat 13.00 sıralarında ilçe merkezinde bulunan Ataç Mescidi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, E.O. isimli bir kişinin hareketlerinden şüphelenerek kontrol etmek istedi.

Bu esnada E.O., polis ekiplerinden hızla kaçarak uzaklaşmaya çalıştı. Bir mescide kaçarak cuma namazı kılan cemaatin arasına karışan şüpheli, polis ekiplerinden kaçamadı.

Kıskıvrak yakalanan E.O. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelinin yapılan üst aramasında bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirildi.

"Hayatımızın şokunu yaşadık"

Olan biteni şaşkınlıkla izleyen vatandaşlardan Özcan Kavacık, yaşadığı ilginç anları anlattı. Kavacık, "Daha önce hiç yaşamadığımız ve belki de yaşamayacağımız bir olay yaşadık. Namazın ardından selamlarımızı verirken önümüzden birisi koşturuyor; arkasından da polis koşturuyor. Hayatımızın şokunu yaşadık o esnada. Biz o esnada neler olduğunu bilmiyoruz ve şaşkınlıkla izledik. Daha sonra öğrendik ki polisten kaçan bir şüpheliymiş. Yakaladı polislerimiz orada hemen. Allah polislerimize zeval vermesin" açıklamasında bulundu.

Seval Konuralp

