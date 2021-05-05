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Napolyon Bonapart 200. ölüm yıldönümünde Fransa'da anıldı

Napolyon Bonapart 200. ölüm yıldönümünde Fransa'da anıldı
Napolyon Bonapart 200. ölüm yıldönümünde Fransa'da anıldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Napolyon Bonapart’ı 200. ölüm yıldönümünde Invalides Anıtı’nda andı.

Napolyon Bonapart 200. ölüm yıldönümünde Fransa’da anıldı - Tıkla İzle

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Savunma Bakanı Florence Parly, Genelkurmay Başkanı François Lecointre ve Napolyon Bonapart'ın soyundan olan Jean-Christophe Napoléon ile birlikte Napolyon Bonapart'ı 200. ölüm yıldönümünde Invalides Anıtı'nda andı. Bonapart'ın mezarına çelenk bıraktıktan sonra bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Institut de France'da (Fransa Enstitüsü) konuşma yapan Macron, "Napolyon Bonapart, bizim bir parçamızdır. Her şeyi üstleniyoruz. Bu heyecanlı bir kutlama değil, bir heyecanlı anmadır" ifadelerini kullandı.

Bonapart, askeri kararlarında yüz binlerce ölüme neden olduğu ve özellikle 1802'de yeniden köleliği tesis ettiği için eleştiriliyor. Elysee Sarayı tarafından yapılan açıklamada ise, "Anmak, kutlamak değildir" ifadeleri kullanılırken, Macron'un bu yıldönümünü kutlayarak "tarihin yüzüne bakmak" istediği belirtildi.

Tarihteki en önemli komutanlardan biri olan Bonapart, Avrupa tarihinin en ünlü ve en tartışmalı siyasi figürlerinden birisidir. 1. Napolyon 5 Mayıs 1821'de 51 yaşındayken ailesinden ve ülkesinden uzakta, Waterloo'daki son yenilgisinin ardından İngilizlerin onu sürgüne gönderdiği Güney Atlantik'in Saint Helena Adası'nda hayatını kaybetmişti.

Melike Yazır
 

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