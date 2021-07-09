Narkotimlerden zehir tacirlerine seri operasyon

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce merkez, Sungurlu, Mecitözü, İskilip ve Osmancık ilçelerinde zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 15 şüpheli yakalanırken, şüphelilerin araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda 175,93 gram bonzai, 232 kök Hint keneviri, 94 adet sentetik ecza, 8,5 gram kubar esrar, 1 adet pompalı tüfek, 36 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Haklarında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adliyeye sevk edilen zanlılardan 13'ü serbest bırakılırken, 1 şüpheliye adli kontrol tedbiri uygulandı, 1 şüpheli ise tutuklanarak Çorum L Tipi Cezaevine teslim edildi. Ayrıca narkotimler tarafından il merkezi ve Osmancık ilçesinde narkotikten aranma kaydı bulunan 3 şüpheli de yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

Çorum Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Ülkemizin geleceği, yarınlarımızın teminatı gençlerimizi zehirleme niyetindeki şahıs ve örgütlerle mücadelemiz aralıksız devam edecektir” denildi.

Muhammed Muttalip Yalçın