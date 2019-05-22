İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

NATO Genelkurmay Başkanları Brüksel'de toplandı !

NATO Genelkurmay Başkanları Brüksel'de toplandı !
NATO Genelkurmay Başkanları Brüksel'de toplandı !

NATO üyesi 29 ülkenin Genelkurmay Başkanları, Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi.

NATO üyesi 29 ülkenin Genelkurmay Başkanları, Brüksel'deki NATO Karargahı'nda bir araya geldi. Toplantıya başkanlık eden Askeri Komite Başkanı Hava Orgeneral Stuart Peach konuşmasında NATO'nun askeri stratejisi, caydırıcılık ve savunma, NATO-Ukrayna işbirliği ve Akdeniz Diyaloğu, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler (SACEUR) sorumluluk alanı gibi konuların ele alınacağını aktardı. Türkiye'yi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler temsil ediyor.

“Bu birlik, Rusya'nın Kırım'ın yasa dışı ve gayrimeşru ilhakını kabul etmiyor”

Rusya'nın Ukrayna'ya bağlı özerk yönetim olan Kırım'ı yasa dışı ilhakına ilişkin açıklama yapan Orgeneral Stuart Peach, “Açıkça belirtmek gerekirse, bu birlik, Rusya'nın Kırım'ın yasa dışı ve gayri meşru ilhakını kabul etmiyor. Rusya'yı Kırım'dan çekilmeye ve Doğu Ukrayna'daki militanlara desteğini durdurmaya çağırıyoruz” dedi.
Peach açıklamasında Moskova'nın Kerç Boğazı'nda gözaltına alınan Ukraynalı denizcileri ve gemilerini serbest bırakın çağrısı yaptı.

Peach, “Bugün her toplantıda güvenliği ve istikrarı arttırmak, birlikte çalışabilirliği arttırmak, yeni faaliyetler ve planlanan faaliyetler hakkında tavsiye rehberlik sunacağız” ifadelerini kullandı.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Sarımsak kebabı tarifi, Sarımsak kebabı Nasıl Yapılır?

Sarımsak kebabı tarifi burada... Detay

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.