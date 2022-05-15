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NATO ve ABD'den Türkiye açıklaması

NATO ve ABD'den Türkiye açıklaması
NATO ve ABD'den Türkiye açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin önemli bir müttefik olduğunu, İsveç ile Finlandiya'nın NATO üyeliği konusundaki endişelerini gidermek için masaya oturulacağını ve uzlaşılacağını söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Blinken de, "Süreç işliyor. Fikir birliğine varacağımıza inanıyorum" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in açıklamalarından satırbaşları şöyle;

Türkiye önemli bir müttefikimiz. Türkiye, bazı endişelerini dile getirdi ve NATO'da her zaman olduğu gibi, endişeler mevcut olduğunda ortak bir zemin bulabileceğimizden eminim.

Tabi ki Rusya herhangi birşekilde, hibrit saldırılarda bulunursa, hem karşılık verecağiz.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurusunun tamamlanması için tüm üye ülkelerin parlamentosunda onaylanması gerekiyor.

Avrupa'daki yeni güvenlik gerçeğini yansıtacak şekilde NATO'nun caydırıcılığını ve savunmasını güçlendirmek için önemli kararlar alacağız.

ABD'DEN AÇIKLAMALAR

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken de konuya ilişkin açıklama yaptı. Blinken, "Çavuşoğlu ile görüştüm, İsveç ve Finlandiya konusunda süreç işliyor, fikir birliğine varacağımıza inanıyorum. İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasında görüşmeler sürüyor" şeklinde konuştu .

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