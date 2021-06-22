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Navigasyonlu ayakkabı

Navigasyonlu ayakkabı
Navigasyonlu ayakkabı

Japon mühendisler, görme engelli bireylerin ihtiyaçlarına cevap vermek üzere "titreşimle yön tarif eden navigasyonlu ayakkabı" geliştirdi.

Navigasyonlu ayakkabı - Tıkla İzle

Dünyaca ünlü Japon otomativ devi Honda, kendi desteği ile kurulan Ashirase adlı şirketle birlikte navigasyonlu ayakkabı geliştirdi. Ashirase" adı verilen sistem, akıllı telefon uygulaması ile eşgüdümlü çalışırken, ayakkabı içine konulan bir iskelet sistemi ile 2 adet sensörden oluşuyor. Kamuoyuna tanıtılan Ashirase, ayak üzerine uygulanan farklı yoğunluk ve yöndeki titreşimlerle konum tarif ediyor.

Şirket, yolda yürürken herhangi bir mobil cihaza bakamayan ya da sesli komutları duyamayan kişilerin de kullanabileceği sistemin gelecek yıl piyasaya sürülmesinin beklendiği kaydedildi.

Burak Ersoy
 

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