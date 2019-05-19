Nazilli'de kaçak sigara operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Nazilli Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından kaçak sigara imalatı ve satışı yapıldığı iddia edilen bir büfede arama yapıldı. Yapılan aramada 12 bin adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron, 27 adet elektronik sigara likidi, 39 adet sigara sarma makinesi, 6 paket sigara sarma kağıdı, 23 paket nargile tütünü, 55 kilogram kıyılmış tütün ve 1 adet elektronik tartı ele geçirildi. Büfede bulunan A.İ ve C.İ polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Onur Durmuş

