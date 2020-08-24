Nemrut Dağı'ndaki 2 bin 60 yıllık heykel kurtarıldı

UNESCO'nun dünya kültür mirası listesinde yer ve dünyanın 8. harikası olarak kabul edilen Nemrut Dağı'ndaki heykeller iklim koşullarından etkileniyor.

Kommagene Uygarlığının merkezi olan 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı'nın batı terasında bulunan Herakles Heykeli deprem ve kar yığının oluşturduğu baskı nedeniyle öne doğru eğildi. Devrilme tehlikesi olan heykelin düzeltilmesi için Adıyaman Müze Müdürlüğü Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulundan izin aldı.

Her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği Nemrut Dağı zirvenin batı terasında bulunan Herakles Haykeli, Adıyaman Müze Müdürlüğü ile Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarı Bölge Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla düzeltildi. Zarar görmemesi için ipek halatla bağlanan heykel için calaska sistemi kullanıldı. Öne doğru eğilen heykel yaklaşık 30 santim düzeltilerek altına dolgu malzemesi konuldu. İki gün süren çalışma ile heykel devrilmekten kurtarıldı.

Heykelin altından jeton çıktı

Heykelin düzeltilmesi esnasında görevliler heykelin altında kolye bulundu. Görevliler kolyenin içini açtıklarında 1980'li yıllara ait jeton bulundu. Jetonun 1980'lı yıllarda Nemrut Dağı'nda yapılan çalışmalarda heykelin altına konulduğu tahmin ediliyor.

Ahmet Arslantaş

