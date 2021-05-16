Netanyahu: 'Harekat tüm gücüyle devam ediyor'

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları sürerken, aralarında çocukların da bulunduğu yüzlerce sivil hayatını kaybetti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu televizyonda yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılara değinerek, "Harekat tüm gücüyle devam ediyor" dedi.

İsrail'in hedeflerine ulaşmasının zaman alacağını belirten Netanyahu, Gazze'de binden fazla hedefin vurulduğunu aktardı. Hamas'ın yer altı varlıkları da dahil olmak üzere ciddi bir darbe aldığını aktaran Netanyahu, İsrail'in hava saldırıları sonucu yıkılan yüksek binalara atıfta bulunarak, İsrail Silahlı Kuvvetleri'nin "terör” kulelerini yıktığını ifade etti.

Netanyahu, İsrail savaş uçaklarının, ABD merkezli haber ajansı Associated Press (AP) ile Katar merkezli Al-Jazeera televizyon kanalının ofislerinin olduğu 12 katlı yüksek katlı bir binayı vurmasının meşru olduğunu ve İsrail'in teröristler tarafından kullanıldığını kanıtlayan kanıtları ABD istihbarat kurumlarına ilettiğini açıkladı.

İsrail'in söz konusu binayı vurması ise uluslararası basın kuruluşları tarafından bölgeden gelen haber akışını engellemek için saldırının yapıldığı yönünde yorumlandı.

Ordunun sivil kayıpları minimumda tutmak için elinden geleni yaptığını ifade eden Netanyahu, “Baskı var ama başta ABD olmak üzere ciddi bir destek alıyoruz. Uluslararası desteğimiz var ve onu kullanıyoruz" dedi.

Jeries Bassier

