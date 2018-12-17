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Netanyahu'nun oğlu İslam karşıtı paylaşım yaptı, sosyal medya hesabı askıya alındı

Netanyahu'nun oğlu İslam karşıtı paylaşım yaptı, sosyal medya hesabı askıya alındı
Netanyahu'nun oğlu İslam karşıtı paylaşım yaptı, sosyal medya hesabı askıya alındı

Facebook, İslam karşıtı gönderi paylaşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun oğlu Yair Netanyahu’nun Facebook hesabını geçici olarak askıya aldı.

Filistinli Müslümanları hedef alan paylaşım yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'nun paylaşımı Facebook tarafından silindi. Daha sonra Facebook, sosyal medya sitesini 'düşünce polisliği' yapmakla suçlayan Yair Netanyahu'nun hesabını askıya aldı. Yair Netanyahu ise çareyi Twitter'da bularak sosyal medya hesabından Facebook'u bir kez daha suçladı.
Yair Netanyahu, Twitter hesabından, "İnanılmaz. Facebook, kendisini eleştirdiğim için sosyal medya hesabımı 24 saatliğine dondurdu. Düşünce polisi" ifadelerini kullandı.  

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