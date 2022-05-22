Nevşehir'de motosiklet yayaya çaptı: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre kaza Zübeyde Hanım Caddesi JAKEM önünde meydana geldi.

M.İ'nin kullandığı ve Plakası öğrenilemeyen motosiklet karşıdan karşıya geçmeye çalışan Elif Y.(47)'ye çarpı.

Kaza yerine çağrılan ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılın Elif Y. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada hayatını kaybeden Elif Y'nin Nevşehir Devlet Hastanesinde hemşire olduğu öğrenildi.

Motor sürücüsü M.İ. polis ekipleri tarafından gözaltında alınırken, Cumhuriyet savcılığı da kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Asım Çapacı

