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New York'un merkezindeki Türkevi resmi açılış öncesi görüntülendi

New York'un merkezindeki Türkevi resmi açılış öncesi görüntülendi
New York'un merkezindeki Türkevi resmi açılış öncesi görüntülendi

ABD’nin New York kentinde bulunan ve 171 metre yüksekliğindeki Türkevi (Turkish Center) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak olan resmi açılış öncesi görüntülendi.

New York’un merkezindeki Türkevi resmi açılış öncesi görüntülendi - Tıkla İzle

ABD'nin New York kentindeki Manhattan bölgesinde bulunan 171 metre yüksekliğindeki Türkevi (Turkish Center) resmi açılış öncesi görüntülendi. Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu nedeniyle New York'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılacak olan Türkevi, resmi açılış töreni öncesi görüntülendi.

Osmanlı ve Selçuklu mimarisinden motiflerin bulunduğu Türkevi, Birleşmiş Milletler binasının tam karşısında yer alıyor. Türkevi'nin açılışı pandemi nedeniyle ertelenmişti.

Derya Yetim

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