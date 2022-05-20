Nihat Tüney, Türkiye'nin sağlık turizmindeki yerini değerlendirdi

Son yıllarda saç ekimi ve estetik hizmetlerinde verdiği hizmetlerle dünya sağlık sektöründe dikkatleri üzerine çeken Türkiye, yaptığı hizmetlerde farkındalığını öne çıkarıyor. Bu alanda Türkiye, Avrupa, Rusya, Kuzey Afrika ve Ortadoğu için bir merkez üs haline geldi. Türkiye'nin saç ekim, estetik ve genel sağlık turizmindeki payı giderek artarken dünyanın Covid-19 pandemi salgınıyla birlikte 25-26 aylık bir süreçte sağlık sektörü de diğer sektörler gibi bir duraklama dönemi yaşadı. Pandeminin yaşamdan yavaş yavaş çıktığı şu günlerde bu ivme tekrar yükselişe geçti. Saç ekim uzmanı Nihat Tüney, konu hakkında açıklamalarda bulundu.

''Tercih edilen ülkeyiz''

Nihat Tüney 2022 yılının Sağlık turizmi açısından önemli bir yıl geçireceğinin sinyallerini verdi. Tüney, sağlık turizminde ülkemizi tercih eden yabancı ülke insanı aldıkları hizmetten oldukça memnun olduğuna dikkat çekerek şu bilgileri paylaştı: “Türkiye'ye Avrupa ülkelerinden, (İngiltere, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, Almanya, İtalya ülkeleri başta olmak üzere) ve Ortadoğu'nun çekim merkezi alanında olan ülkelerden (Avustralya'dan Kanada ve Kore'ye kadar) gelen hastalar var. Hatta Hindistan ve Çin'den hasta kabullerimiz başladı. Özellikle Türkiye saç ekim noktasında dünyanın bir numaralı ülkesi. İstanbul'da saç ekimi, kaş ekimi ve estetiğinin başkenti oldu. Saç ekiminin ardından estetik cerrahi ve diş alanı geliyor. Türkiye, göz, organ nakilleri, kalp ameliyatları, kanser tedavileri alanları da yoğun talep görüyor” dedi.

''Sıfır hata maksimum kalite''

Türk sağlık turizminin dünyanın merkez üssü olduğunu belirten Tüney, "Yurt dışından hastalarımız ülkemize akın ediyor. Bu ivme daha da artacak. Bu süreçte İstanbul'daki kliniğimizde hasta memnuniyeti için ciddi yatırımlar yaptık. Kişiye özel genetiğine uygun saç tedavileri ve anti-aging uygulamaları da mevcut. Saç ekim yaptığımız sırada kökleri besleyerek güçlendiriyoruz. Ektiğimiz kök sayısı takip edildiği için hastalardaki güvensizlik olayını kaldırdık. Hastanın sağlık bulgularını, solunum sayısı ve oksijen satürasyonunu takip ediyoruz. Sıfır hata ile maksimum kalite gerçekleştiriliyor" ifadesini kullandı.

''Ekonomik kalkınmaya destek''

Dünya sağlık turizminin yükselen yıldızı olan Türkiye, yeni yatırımlarla payını daha da yükselteceğine dikkat çeken Tüney, “Sağlık turizmi, son yıllarda ülkelerin ekonomik kalkınmasını destekleyen ve rekabet gücünü artıran bir sektör olarak öne çıkıyor. Bu turizm çeşidi, getirisi, karlılığı ve sürdürülebilirliğinin yanı sıra ülkenin medikal sektörünün durumu ve gelişmiş potansiyeli de göz önüne alındığında, Türkiye için hedef hizmet ihracatı sektörlerinden biri konumuna geldi. Küresel Sağlık turizmin 100 milyar dolar. Geçen yıl tedavi amacıyla Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısı ortalama 370 bin 335 olurken elde edilen gelir 704 milyon 261 bin 29 doları buldu. Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'ye gelen yabancı hasta sayısı 718 bin 164 olarak kayıtlara geçti. Sağlık Bakanlığı da Sağlık Turizmine yönelik desteklerini sürdürerek artırıyor” şeklinde konuştu.

Saç ekim uzmanı Tüney, salgın sonrası sağlık turizmi sektöründe başarılı olan, salgını iyi yönetebilen, güvenlik riskini en aza indiren Türkiye'deki tüm sağlık turizmi paydaşlarının, sinerji içinde hareket ettiklerini yurtdışından gelen hastalarına hizmet kalitesinde tek adresin Türkiye olduğunu söyledi.