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Nijerya'da camiye saldırı: Kaçırılan 40 kişiden 30'u kurtarıldı

Nijerya'da camiye saldırı: Kaçırılan 40 kişiden 30'u kurtarıldı
Nijerya'da camiye saldırı: Kaçırılan 40 kişiden 30'u kurtarıldı

Nijerya’da bir camiye düzenlenen saldırıda silahlı kişilerin en az 40 kişiyi kaçırdığı, güvenlik güçleri tarafından 30 kişinin kurtarıldığı belirtildi.

Nijerya'nın kuzeyindeki Katsina eyaletinde yer alan Jibia kasabasında dün akşam saatlerinde Teheccüd namazı kılındığı sırada bir camiye saldırı düzenlendi. Eyalet polisi tarafından yapılan açıklamada, silahlı saldırganların en az 40 kişiyi kaçırdığı belirtildi. Eyalet polis sözcüsü Gambo Isah, polis ve askerlerin aralarında bulunduğu bir güvenlik ekibinin silahlı saldırganlara yönelik düzenlediği operasyonda, kaçırılan 30 kişinin kurtarıldığını söyledi. Diğer 10 kişinin kurtarılması için ise operasyonun sürdüğü belirtildi.

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