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Nisan ayında lapa lapa kar yağışı

Nisan ayında lapa lapa kar yağışı
Nisan ayında lapa lapa kar yağışı

Bitlis'te çetin geçen kış mevsiminin ardından baharı bekleyen vatandaşlar, nisan ayında lapa lapa etkili olan kar yağışının karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Güroymak ilçesinde etkili olan kar yağışı, vatandaşları ve sürücüleri olumsuz etkiledi. Bir kaç gündür yağmurun yağdığı Bitlis'te, bugün yağışlar yerini kara bıraktı. Meteorolojiden alınan bilgilere göre, pazartesi günü havanın yine yağışlı geçeceğinin tahmin edildiğini belirtildi. 

8 Ağustos Mahallesi sakini Halis Olcay, geçen yıl yağış olmadığı için tarım ve arıcılık alanında memlekette hiçbir verim alınamadığını belirterek, “58 yaşındayım. Kayısı ağaçlarımız çiçek açmış ve lapa lapa etkili olan kar çiçeklerin üzerine yağıyor. İlk defa böyle bereketli ve yağışlı bir yıla şahit oldum. İnşallah bu yılın verimli geçeceğine inanıyorum. Özellikle geçen yıl su sıkıntısı çok çektik" dedi.  

Gürkan Olcay
 

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