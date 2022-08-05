Nissibi Köprüsü'nü 4 milyon 78 bin araç kullandı

610 metre uzunluğunda olan köprü ile hızlı, konforlu ve güvenli ulaşımın sağlanıyor. Nissibi Köprüsü gergin eğik kablo askılı yöntem ile Türkiye'de hayata geçirilen ilk köprüler arasında yer alıyor.

Köprü'nün yapımı ile Adıyaman ve Diyarbakır illeri üzerinden Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi kesintisiz bağlandı. Feribotla ulaşım süresine göre seyahat süresinde yaklaşık bir buçuk saatlik kısalma oldu. Ayrıca, Diyarbakır'ın batı, Adıyaman'ın doğu illerine olan uzaklığı 40 kilometre kısaldı.

Açıldığı günden bu yana köprüden 4 milyon 78 bin araç geçti. Zamandan 26,3 milyon TL, akaryakıttan 58 milyon TL, olmak üzere toplam 84,3 milyon TL tasarruf sağlandı. Karbon salınımı da 11 bin 755 ton azaldı.

Ömer Faruk Karataş

