Novi Pazar can pazarına döndü!

Sırbistan'da Müslüman Boşnakların ağırlıkta olduğu Sancak bölgesinin en önemli şehri Novi Pazar (Yeni Pazar) koronavirüs sebebiyle zor günler geçiriyor. Sırp yetkililer Novi Pazar'da koronavirüsten ölüm olmadığını söylüyor. Ancak cep telefonu ile çekilen ve sosyal medyaya düşen görüntüler, Novi Pazar Devlet Hastanesinin içler açısı durumunu gözler önüne seriyor.

HER GÜN 200 HASTA GELİYOR

120 bin nüfusa sahip ve civardaki yerleşim birimleriyle bu rakamın 200 bine ulaştığı Novi Pazar'a her gün ambulanslarla yaklaşık 200 hasta geliyor. Yoğunluk sebebiyle hastanede boş oda kalmazken, koridorlarda bile yatanlar olduğu görülüyor. Kendi başlarına terk edilen hastalar, koridorlarda ve odalarda umutsuzca bekliyor.

TÜRKİYE'DEN YARDIM TALEBİ

40 doktor ve hemşirenin de koronavirüse yakalandığı hastanede tıbbî ekipmanlar yetersiz kalıyor. Sadece, ülkenin en büyük şehirlerinden Kragujevac'ten yardım geldiğini belirten bölge sakinleri, ancak bunun da yetersiz olduğunu ifade ediyor. Sosyal medyada yayınlanan bir videoda ismini açıklamayan bir kişi “İlk etapta acil olarak en az 2 veya 3 ambulans, 6-7 adet yüksek akımlı oksijen tedavisi yapabilen makine ile mobil röntgene ihtiyaç bulunuyor. Türkiye, koronavirüsle mücadele eden birçok ülkenin yardımına koştu. Lütfen Novi Pazar'ın da imdadına yetişsin” diyor.

EN AZ 15 BİN HASTA

Sırp yetkililerin Nova Pazar'da koronavirüsle ilgili açıklama yapmamasına rağmen, bölge sakinleri en az 15 bin kişinin virüse yakalandığını söylüyor.

Türkiye Gazetesi