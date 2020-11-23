Nuhoğlu İnşaat, Yeni Konut Projesiyle İzmir'de

Bugüne kadar 3.000.000 m2'lik inşaatı başarıyla hayata geçirmiş olan şirket; Yenitepe Kadıköy, İstanbul Akvaryum, Aqua Florya Alışveriş Merkezi, Bayrampaşa Şehir Parkı, Bursa Hayvanat Bahçesi gibi önemli projelerde imzası bulunuyor.

Aralık ayında teslimlerin başlayacağı, Nuhoğlu İnşaat'ın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İller Bankası güvenceli projesi Yenitepe İzmir ile Türkiye'nin en sevilen şehirlerinden İzmir, artık çok daha güzel bir yer haline geliyor!

Yenitepe İzmir'de Her İhtiyaca Uygun Modern Daireler Satışta!

Yenitepe İzmir'de, git gide artan talep üzerine sınırlı sayıdaki bahçe kullanımlı dairelerin satışı başladı. 20 blokta toplam 1.533 konut ve 25 ticari alanın yer alacağı projede 1+1, 2+1 ve 3+1 olarak tasarlanan konutların boyutları 65 m2 – 165 m2 arasında değişiklik gösteriyor. Modern mimarinin en şık örnekleri arasında yer alan daireler; estetik, kullanışlılık ve üst düzey konforu bir araya getirerek yeni sahiplerine oldukça keyifli bir yaşam alanı sunuyor. Tüm konutların balkonlu olduğu Yenitepe İzmir'de ilk etap daire teslimlerinin aralık ayında başlaması bekleniyor.

Yenitepe İzmir'de küçük – büyük herkesin ilgisini çekecek renkli bir sosyal yaşamın gelişmesi için de her detay düşünüldü. Sosyal alanları, alışveriş mağazaları, spor sahaları, farklı boyutlarda yüzme havuzları ve çok daha fazlası ile Yenitepe İzmir, bir konut projesinden çıkıp adeta başlı başına bir şehre dönüşürken, kârlı bir yatırım yapmak isteyenler için de oldukça çekici bir alternatif olarak ön plana çıkıyor.

Diğer Nuhoğlu İnşaat Konut Projeleri

Nuhoğlu İnşaat'ın ayrıcalıklarla dolu modern ve keyifli yaşam alanlarını hayata geçirdiği tek projesi Yenitepe İzmir değil. Yenitepe Kadıköy, Marinera Çeşme ve Küçükkuyuport şirketin öne çıkan diğer projeleri arasında yer alıyor. Nuhoğlu İnşaat'ın konut projeleri ve eğitim, sağlık ve altyapı alanlarında hayata geçirdiği diğer projeler hakkında da bilgi almak için web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Kaynak: https://www.nuhogluinsaat.com.tr/