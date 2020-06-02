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Nuri Şahin sezonu kapattı

Nuri Şahin sezonu kapattı
Nuri Şahin sezonu kapattı

Werder Bremen forması giyen milli futbolcu Nuri Şahin'in yaşadığı kalça sakatlığından dolayı sezonun geri kalanında forma giyemeyeceği belirtildi. Ayrıca sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki futbolcunun Alman ekibiyle yollarının ayrılma ihtimalinin yüksek olduğuna dikkat çekildi.

Yaşadığı kalça sakatlığı sebebiyle bir süredir sahalarda uzak olan Werder Bremen'in Türk futbolcusu Nuri Şahin'in sezonun geri kalan bölümünde forma giyemeyeceği ifade edildi. Alman Bild Gazetesinde yer alan habere göre milli futbolcu hakkında açıklamalarda bulunan Werder Bremen Teknik Direktörü Florian Kohfeldt, "Ne yazık ki, Nuri'nin kalça yaralanması daha kötü olduğu ortaya çıktı, bu yüzden bu sezon bir daha oynamayacak" ifadelerini kullandı.

Ayrıca takımıyla olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Şahin ile Spor Direktör Frank Baumann'ın geçtiğimiz günlerde bir görüşme gerçekleştirdiği ancak mevcut şartlarda yeni sözleşmenin zor olduğu vurgulandı.
Söz konusu haberde Süper Lig'den Fenerbahçe'nin, Nuri Şahin ile yakından ilgilendiği ve Bremen'in eski kaptanı olan sarı-lacivertli oyuncu Max Kruse'nin bu transferde önemli bir rol oynayabileceğine dikkat çekildi.

Uygar Aydın

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