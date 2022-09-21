Obezitede merdiven altı uygulama uyarısı: 'Hayatlarını tehlikeye atıyorlar'

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Obezite Merkezi Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Feray Akbaş, “Toplumda obezite tehlikesi göz ardı ediliyor. Obezite hem ülkemizde hem dünyada pandemi halinde. Kişi fazla kiloluysa ‘sadece balıketliyim' diyor, sadece estetik bir sorun olarak görülebiliyor. Hiçbir ilaç obezitede tek başına tedavi yöntemi olamaz. Merdiven altı yöntemlerden kimse fayda görmez, hayatlarını tehlikeye atarlar" dedi.

Son yıllarda sağlıklı gıdalardan uzaklaşılarak işlenmiş gıdaların yoğun şekilde tüketilmesi, hareketsizliğin artması gibi durumlar nedeniyle tüm dünyada obezite rakamları gün geçtikte artıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün 53 ülkeyi kapsayan obezite raporunda Türkiye'nin birinci sırada olduğu gözler önüne serilirken uzmanlar obeziteye karşı uyarılarını yineliyor. Türkiye nüfusunda fazla kilolu ya da obez yetişkin oranının yüzde 66.8 olduğu ifade edilirken, kadınların erkeklere oranla daha fazla risk altında olduğuna vurgu yapılıyor. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Obezite Merkezi de Fatih'teki eski Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Binası'nda multidisipliner bir yaklaşımla obezite hastalarına tedavi imkanı sunuyor. Merkezde diyetisyen, psikolog, fizyoterapist, kardiyolog ve hemşireler eşliğinde hastaların fazla kilolarından sağlıklı bir şekilde kurtulmalarına yardımcı olunuyor. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Toptaş'ın merkezdeki çalışmalara büyük destek verdiğini anlatan Dahiliye Klinik Şefi ve Obezite Merkezi Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Feray Akbaş da merkez hakkında bilgi verirken, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Doç. Dr. Akbaş, obezite merkezinin vatandaşlar için her yönden donanımlı bir alan olduğunu anlatırken vatandaşların merdivenaltı noktalarda sağlık dışı uygulamalara geçit vermemesi gerektiğine vurgu yaptı.

“Hiçbir ilaç obezitede tek başına tedavi yöntemi olamaz”

Obezitenin giderek yükselen bir problem olarak varlığını sürdürdüğünü anlatan ve birçok hastalığı beraberinde getirdiğine dikkat çeken İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Klinik Şefi ve Obezite Merkezi Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Feray Akbaş, “Obezite hem ülkemizde hem dünyada pandemi halinde, dünyada 1.9 milyar insan fazla kilolu ve bunun 650 milyonu obeziteli. Ülkemizde de maalesef Avrupa'da bu konuda birincilik aldık, yüzde 32 oranla obezite konusunda Avrupa'nın en kötü durumda olan ülkesiyiz. Obezite bir pandemi ve kronik bir hastalıktır bu nedenle ciddiyetle ele alınması gerekir. Obezite sadece bir kilo fazlalığı bel çevresi genişliği değildir. Eşlik eden hastalıklarıyla, sebep olduğu komorbiditelerle çok ciddi sonuçlara sebep olmaktadır. Çeşitli kanserlere, safra kesesi taşlarına, psikolojik sorunlara, diz eklem sorunlarına, uyku apne sendromuna daha sayamayacağım pek çok soruna bazı kanser türlerine bile sebep olmaktadır. Zaten Sağlık Bakanlığı onaylı 2 tane ilacımız var. Hiçbir ilaç obezitede tek başına tedavi yöntemi olamaz, obezitenin tedavisi bellidir. Diyet, egzersiz, davranış değişikliği, ilaç ve cerrahi tedavi şeklinde sıralanır. Bizim merkezimiz Avrupa'daki kabul görmüş, özelleşmiş obezite merkezlerinden biri. Haseki binamızda çok donanımlı, çok güzel bir merkezimiz oldu, çok mutluyuz. Obezite konusunda hastaların eğitimi tedavinin çok büyük bir kısmı oluşturuyor. Biz obeziteyle mücadele etmek istiyorsak bu çocukluktan başlamalı. Okul kantinlerinde, okul yemekhanelerinde sağlıklı yiyecek alternatifleri olmalı, bunlar çocuklara sunulmalı. İşyerlerinde sağlıklı yiyecekler öğle yemeklerinde sunulmalı. Fiziksel aktiviteyi arttıracak çevresel düzenlemeler hem okullarda hem işyerlerinde yapılmalı. İşlenmiş yiteceklerdeki yağı, şekeri, tuzu acilen azaltmamız lazım” dedi.

“Hekimin değerlendirmediği bir tedavi yöntemi kabul edilemez”

Kişilerin obeziteyi bir hastalık olarak görerek doğru tedavi yöntemlerine yönelmeleri gerektiğine vurgu yapan Doç. Dr. Feray Akbaş, “Bazen kişi fazla kiloluysa 'ben sadece balıketliyim' diyor, vücut kitle indeksi 30'un üzerinde olan bizim obezite dediğimiz hastalar bile kendini, fazla kilolu grubunda zannedebiliyor. Hekimin değerlendirmediği bir tedavi yöntemi kabul edilemez. Merdivenaltı olarak tabir edilen yöntemlerden kimse fayda görmez, tam tersine hayatlarını tehlikeye atarlar. Bunların çoğunda kalp atışını, tansiyonu arttıran çok zararlı maddeler olabiliyor, bunlardan fayda görmeleri mümkün değil. Toplumda obezite tehlikesi göz ardı ediliyor. Sadece estetik bir sorun olarak görülüyor, hastalık olarak ele alınması gerekir. Obezite olduktan sonra tedavisi gerçekten zor ve uzun o yüzden olmadan önce normal kiloluyken sağlığımızı sürdürmeye devam edelim. Fazla kiloluyken de hemen önlemlerimizi almaya bakalım. Sağlıklı dengeli beslenmek için uğraşalım. Fiziksel olarak aktif olmak için uğraşalım, kalıcı sürdürülebilir yaşam değişiklikleri için gecikmeyelim” diye konuştu.

“Çocukluğumda da kiloluydum, her şeyi yememek lazım”

Merkezde tedavi gören ve uzun yıllardır kilo problemi yaşadığını anlatan 64 yaşındaki Yeter Batur, “Çocukluğumda da kiloluydum. Doktorlarla tanıştıktan sonra vermeye çalıştım, yemek yerken düşünerek yemeye çalıştım. Merdiven çıkarken zorlanıyorum. Babam da kardeşlerimde de kilo sorunu vardı. O yıllar bu kadar bilinçli değildi kimse ama şimdi hepsi bilinçli. Her şeyi yememek lazım, zararlı olan hiçbir şeyi kullanmamak lazım. Ailem ‘Önceden çok güzel yemek yapıyordun' diyor. Zararlı olan hiçbir şeyi yemek istemiyorum, etrafıma da yapmıyorum. Çevremdeki insanlara burayı hep methediyorum. Böyle bir bölümün açıldığını söyleyerek ben gittim siz de gidin diyorum” ifadelerini kullandı.

Hasibe Karadağ - Alper Suat Tutaşı

