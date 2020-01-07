Oceanman ikinci kez Türkiye'de düzenleniyor

Daha önce İspanya, İtalya, Yunanistan, Ukrayna, Meksika, Rusya gibi ülkelerde yapılan uluslararası Açık Su Yarışları Serisi Oceanman, Türkiye'de ikinci kez Antalya, Alanya'da düzenleniyor. Meme kanserini yenen ve Manş'ı 4 kez üst üste hiç durmadan geçen ilk yüzücü unvanına sahip ABD'li Sarah Thomas da etkinliğin onur konuğu olarak Türkiye'ye geliyor. 18 yaş altı için 500 metreden başlayıp, yetişkinler için 2, 5 ve 10 km gibi farklı mesafelere göre farklı yarış kategorileri bulunan Oceanman'e, kayıt olduğu mesafeyi tamamlayabilecek yeterli kapasitede olduğunu düşünen herkes katılabiliyor. Kayıtların 4 Mayıs'a kadar devam edeceği etkinlikte kayıt ücretleri mesafelere ve kayıt dönemlerine göre değişiyor.

"Oceanman ile Akdeniz'in tarihi, turistik ve kültürel değerlerini sporla birlikle öne çıkarmayı amaçlıyoruz"

Etkinliğe dair açıklamalar yapan Oceanman Pazarlama ve Etkinlik Tanıtım Sorumlusu Hanzade Açıkalın, "Geçtiğimiz sene, organizasyonun ilk senesi olmasına rağmen 24 ülkeden 227'si yabancı toplamda 647 sporcuyla çok renkli bir hafta sonu geçirdik. Her yaştan ve birçok ülkeden gelen Oceanman Turkey katılımcılarının, ağırlıklı olarak ‘master' yüzücü olarak tanımladığımız 30-50 yaş grubuna ait olduğunu söylemek mümkün. Bu etkinlikle, ülkemizin rivierası olarak tanımladığımız, Akdeniz'in turizm açısından en değerli bölgelerinden biri olan Alanya'nın tarihi, kültürel ve turistik değerlerini sporla birleştirerek ön plana çıkartmayı amaçlıyoruz." dedi.

"Meme kanserini yenen Sarah Thomas'ı ağırlamak bir onur"

Oceanman'in bu yılki onur konuğu hakkında açıklamalar yapan Açıkalın, "Ünlü maraton yüzücüsü Sarah Thomas'ı ağırlamanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Sarah Thomas, Eylül 2019'da Manş Denizi'ni durmaksızın 4 boy yüzdü. Bu solo yüzüşünü toplam 54 saat 10 dakikada tamamlayan Thomas, 2018 yılında meme kanseri tedavisini henüz tamamlamıştı. Tüm insanlığa örnek olan bu azimli performans sonrasında başarısını kanserle mücadele eden ve kazananlara ithaf eden Thomas'ı aramızda görmek için çok heyecanlıyız." diye ifade etti.