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Ödemiş'te yaylalar kar altında, ekipler alarmda

Ödemiş'te yaylalar kar altında, ekipler alarmda
Ödemiş'te yaylalar kar altında, ekipler alarmda

Yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava ile birlikte Ödemiş’te Bozdağlar ve Aydın Dağları üzerindeki yaylalar ve mahalleler kar yağışından nasibini aldı. Ekipler, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı ekiplerini seferber etti.

Ödemiş'te yüksek rakımlı bölgelerde iki gündür etkili olan kar yağışı sonrası karla mücadele ekipleri alarma geçti. Gölcük Yaylası, Bozdağ, Tekke, Ovacık, Subatan Yaylası, Artıcak, Horzum ve Çamyayla'daki yollarda kar küreme ve buzlanma tehlikesine karşı tuzlama çalışması başlatıldı.

Gece saatlerinde de çalışmalarını sürdüren ekipler, Tekke-Kırkoluk Mevkii bağlantı yolunda kalan bir TIR sürücüsünün yardımına koştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de Aydın Dağları üzerindeki Ovacık Yaylası'nda kar temizliği yaptığı ilçede ulaşıma kapalı yol bulunmuyor.
Kış mücadelesinin yanı sıra yaylalardaki sevimli dostları da unutmayan ekipler, mama takviyesi yapıyor.

Onur Şahan
 

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