Odesa'dan hareket eden 33 bin ton mısır yüklü gemi İstanbul'a ulaştı

Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde dün Odessa Limanı'ndan ayrılan panama bayraklı "Navıstar" isimli gemi İstanbul açıklarına ulaştı. BM, Rusya, Ukrayna ve Türkiye'den heyetlerin denetim yapılacak ve denetleme sonucuna göre gemi yoluna devam edecek.

Geminin denetim sonrası İstanbul ve Çanakkale Boğazlarından geçerek İngiltere'ye gidecek.

Öte yandan, 13 bin ton mısır yüklü Malta bayraklı "Rojen” ve 12 ton mısır taşıyan Türk Bayraklı "Polarnet" isimli gemilerin de önümüzdeki saatlerde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Gemi belirlenen mevkiye ulaştı

NAVISTAR isimli gemi İstanbul'un kuzeyinde belirlenen mevkiye ulaşarak demirledi. Gemi ilerleyen saatlerde Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetime tabi tutulacak.

MSB: "Panama bayraklı NAVISTAR isimli gemide denetim faaliyeti başladı"

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna'dan İrlanda'ya mısır taşıyan Panama bayraklı NAVISTAR isimli gemide denetim faaliyetinin başladığını duyurdu.

MSB tarafından yapılan açıklamada “Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından, Ukrayna'dan İrlanda'ya 33 bin ton mısır taşıyan ve İstanbul'un kuzeyinde demirleyen Panama bayraklı NAVISTAR isimli gemide denetim faaliyeti başladı” denildi.

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