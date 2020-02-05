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Ödüllü Yazar Faruk Yıldız'dan macera dolu yeni bir roman: 'Gizemli Yaprağın Peşinde'

Ödüllü Yazar Faruk Yıldız'dan macera dolu yeni bir roman: 'Gizemli Yaprağın Peşinde'
Ödüllü Yazar Faruk Yıldız'dan macera dolu yeni bir roman: 'Gizemli Yaprağın Peşinde'

Genç Kalemler Hikaye Yarışması ve Mostar Tarihi Roman Yarışmasında aldığı ödüllerin ardından çeşitli alanlarda yazmayı sürdüren Faruk Yıldız, bu kez bir çocuk romanıyla karşımızda. Yıldız'ın yeni romanı 'Gizemli Yaprağın Peşinde', büyük hayalleri peşinde koşan 12 yaşındaki Hakan'ın heyecan dolu macerasını anlatıyor.

İlk kitabı Evvel Zaman İhtilali ile büyük beğeni toplayan Faruk Yıldız'ın yeni romanı "Gizemli Yaprağın Peşinde", raflarda yerini aldı. Erdem Çocuk tarafından yayımlanan kitapta büyük hayalleri peşinde koşan Hakan'ın heyecan dolu macerası konu ediliyor. Karadeniz'in mavisi ve yeşillikleri içerisinde yaşayan sıradan bir çocuk olan 12 yaşındaki Hakan, bir gün arkadaşlarıyla birlikte ahşap, terk edilmiş bir evde karşılarına çıkan büyük bir sırrın peşine düşüyor ve bütün hayatı değişiyor.

“Dünyayı değiştirebileceğinizi hiç düşündünüz mü?” mottosundan yola çıkan Faruk Yıldız; dostluk, başarı ve kararlılık temalarını soluksuz bir serüvenle okuyucuya aktarıyor.

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