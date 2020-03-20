'Ofiste ve toplu taşıma araçlarında koronavirüsten korunmak mümkün'

Birçok ülkede sağlık hizmeti sunan Doku Medical, koronavirüs salgınından korunmanın basit ama önemli yollarını kamuoyuyla paylaştı. Türkçe, İngilizce ve işaret dili çevirileriyle paylaşılan videolarda uzman doktorlar toplu taşıma araçlarında ve ofis ortamında virüs salgınından korunmanın yollarını anlattı.

Ofislerde virüs salgınından nasıl korunabileceğimize yönelik yöntemleri paylaşan Uzman Doktor Şerafettin Saraçoğlu, ortamı temiz tutmanın ve çalışanlarla mesafenin korunmasının öneminden bahsetti.

Saraçoğlu'na göre toplu taşıma araçları ve ofislerde uyulması gereken kuralların bazıları şöyle:

"Toplu taşıma araçlarında mümkün olduğunca az noktayla temas edilmeli, ayakta seyahat ediliyorsa tek bir noktadan tutularak destek alınmalı. Mümkünse eldiven kullanılmalı.

Eldiven kullanamadıysak araçtan iner inmez eller yıkamalı veya dezenfekte edilmeli. Başkalarının sağlığı için eller temizlenmeden hiçbir noktaya temas etmemeli.

Toplu taşıma araçları kalabalıksa bir sonraki araç beklenmeli.

Ofis sürekli havalandırılmalı, ortama mümkün olduğuna tez hava girmeli. Bu mümkün değilse çalışanlar aralıklarla dışarıya çıkıp temiz hava almalı.

Masa ve bilgisayar klavyesi günde birkaç kez temizlenmeli.

İşyeri izin veriyorsa evden çalışma modeline geçilmeli."

Çocuklar için önlemler

Uzman Doktor Bengisu Özarslan ise eğitimlerine ara verilen çocukları virüs salgınından korumak için bazı yöntemleri anlattı. Çocukların toplu ulaşım araçlarından uzak tutulması gerektiğini belirten Dr. Özarslan, "Çocukların ellerinin, yüzlerine ve ağızlarına temas ettirilmemesi sağlanmalı." dedi.

Uzmanlar, bugünlerde çok sık kullanılan el dezenfektanları ile ilgili uyarılarda da bulunuyor. Uzman Doktor Emre Kaynak, dezenfektanların suya ulaşamama durumunda devreye girmesi gerektiğini vurguladı.