Öfkeli koca binayı ateşe verdi, mahalleli sokağa döküldü

Olay gece yarısı Efeler İlçesi Mimar Sinan Mahallesi 2387 sokak üzerindeki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece yarısı bir olaya kızan 45 yaşındaki A.A. isimli şahıs, eşi ve çocukları ile birlikte 5 kişinin yaşadığı eve ateşe verdi.

Kısa sürede alevlerin tüm evi sardığı evde uyumakta olan aile fertleri canlarını zor kurtardı. Bu arda sokak üzerindeki Aydemir Apartmanı'nın en üst katındaki dubleks daireden alevlerin yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Yardım hattını arayarak yardım istedi.

Kısa sürede bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, bir yandan yangına müdahale edip diğer yandan da gece yarısı uykuda olan binadaki diğer evlerde oturan vatandaşları uyandırıp apartmanı tahkiye etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Serdar Adanır'ın da bizzat söndürme çalışmasına katıldığı yangında, itfaiye ekipleri bir yandan merdivenli araçlarla binadaki yangını söndürmeye çalışırken, diğer yandan da diğer dairelere sirayet eden alevlere dışarıdan su püskürtme yöntemi ile müdahale edildi.

Tüm mahallenin sokağa döküldüğü yangında polis acil sağlık ekipleri tedbir alırken, itfaiye ekipleri kısa sürede başarılı bir şekilde yangını kontrol altına alarak çevredeki evlere sıçramadan söndürmeyi başardı.

Korku dolu anların yaşandığı olayda, evi ateşe veren A.A. isimli babadan komşuları ve yangından mağdur olan yakınları şikayetçi oldu. Gözaltına alınan öfkeli şahısın olaydan önce uyuşturucu madde alıp almadığını belirlenmesi için hastaneye götürülerek kan değerlerinin kontrol edileceği öğrenildi.

Gözyaşları içinde birbirlerine sarılarak yanan evlerini izlediler

Herkesi şaşkına çeviren olayda, babaları tarafından ateşe verilen evden canlarını zor kurtaran evin hanımı ile oğlu evlerinin yanışını gözyaşları içinde birbirlerine sarılarak izlediler. Tamamen tahliye edilen binanın sakinleri olaydan sonra karakola giderek evi yakan şahıstan şikayetçi oldular.

İbrahim Kılınç - Uğur Eser



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