Öğrenciler antrenörlük bölümü ile geleceğe hazırlanıyor

Sınav süreci ve sınav yerleri ile ilgili Girne Amerikan Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada sınavların, 26 Ağustos 2019 Pazartesi günü İstanbul, 28 Ağustos Kocaeli – Mardin ve 30 Ağustos 2019 tarihinde ise Eskişehir illeri ile devam edeceği bildirildi.

Türkiye'nin çeşitli illerinde gerçekleşecek olan sınavların dışında, her hafta Perşembe günü saat 15:00'da Kıbrıs Yerleşkesi Girne Kampüsünde düzenlenmeye devam ettiği ifade edildi. Aday öğrencilerin detaylı bilgi ve detaylara; aday.gau.edu.tr web adresinden ya da, 0850 650 2000 numaralı telefondan ulaşabilecekleri ifade edildi.

Birçok bölümü kapsamakta

Üniversite tarafından yapılan açıklamada, "2019- 2020 Akademik Yılı`nda `Yetenek Sınavı` ile aramıza katılacak yeni öğrencilerimiz için Türkiye Cumhuriyeti`nin birçok ilinde düzenlenen ve düzenlenmeye devam eden yetenek sınavlarının yanında, her hafta Perşembe günü ana kampüsümüzde yetenek sınavları gerçekleştirmekteyiz. Yüksekokulumuzda eğitim, şu bölümleri kapsamaktadır; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Türkçe), Antrenörlük Eğitimi (Türkçe), Rekreasyon Yönetimi (Türkçe), Spor Yöneticiliği (İngilizce), Spor Yönetimi (Türkçe, Ön Lisans). Bu bölümlerden; `Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü` ile `Antrenörlük Eğitimi Bölümü`ne yetenek sınavı ile girilmektedir. Sınav sonuçları, sporcu geçmişi beraber değerlendirilerek burs oranları belirlenmektedir.” denildi.

Antrenörlük bölümü ile birçok alanda iş bulunabilir

Ayrıca, yetenek sınavı ile öğrenci alan Antrenörlük bölümü ile ilgili yapılan açıklamada, bölüm bünyesinde öğrencilerin ilgi alanı ve yeteneklerine göre, Futbol Antrenörlüğü, Raket Sporları Antrenörlüğü ve Fitness Antrenörlüğü üzerine, 4 yıllık eğitim süresince özel eğitim görerek, alanına özel “Uzman Antrenör” olarak mezun oldukları ifade edildi. Günümüzde spora verilen değerin giderek arttığına dikkat çekilen açıklamada, mezun olan öğrencilerin, özel derslerin dışında birçok spor merkezi ve salonunda rahatlıkla iş bulabildiklerine dikkat çekildi.