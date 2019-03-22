Günlük hayatın koşuşturmacasında çocuklar, kapalı mekanlara sıkışarak doğadan uzaklaşıyor ve doğal dünyaya yabancılaşıyorlar. Çocukların, hayal ve gözlem yeteneğinin gelişmesi için doğayla bağlarının güçlenmesi gerekiyor. Doğa Koleji tarafından bu yıl 7. kez düzenlenen ve geleneksel hale gelen Ekinoks Festivali, ilkokul ve ortaokul öğrencilerini doğayla buluşturdu. Beykoz Doğa Koleji'nde düzenlenen festivalde doğayla iç içe bir gün geçirmenin sevincini yaşayan öğrenciler, doğanın doğum gününü kutladı.

Doğada kendilerini keşfettiler

Doğayla iç içe olan çocukların psikomotor becerilerinin daha iyi geliştiğini ifade eden Doğa Koleji Ekoloji Bölüm Başkanı Merve Topçuoğlu, “Çocuklarımızın doğayla kucaklaşması ve bundan keyif almaları, fiziksel ve zihinsel gelişimlerini olumlu yönde etkiliyor. Doğanın içinde kendilerini keşfederken, psikomotor becerileri gelişiyor. Değerlendirme, gözlem ve açıklama yapabilme yeteneği kazanıyorlar” dedi.

Ekoloji ve Sosyal Bilgiler bölümlerinin iş birliği ile gerçekleşen Ekinoks Festivali, öğrencilerin doğayı içselleştirmesini sağlarken, ilkokul ve ortaokul öğrencilerini kaynaştırdı. Festival kapsamında; öğrenmeyi keyifli hale getiren eğitici etkinlikler düzenlendi. Ekinoks yarışlarında kıyasıya yarışan öğrenciler, temiz havada ve yemyeşil bir doğada oyunlar oynamanın tadını çıkardı.

Sürdürülebilir gelecek için sürdürülebilir kalkınma

Festivalin öğrencilerin doğaya karşı farkındalık kazanmasına katkı sağladığına değinen Topçuoğlu, öğrencilerin “sürdürülebilir bir gelecek” için bilinç kazanmasının önemine dikkat çekerek, bu kapsamda, Türkiye genelindeki kampüslerinde Sürdürülebilir Kalkınma Çalıştayları düzenlediklerini kaydetti. Topçuoğlu, çalıştay hakkında şu bilgileri verdi:

“Çalıştayımız, yaşamın içindeki tüm unsurları sürdürülebilir bir biçimde iyileştirmek gibi küresel hedefler içeriyor. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri, ekosistemdeki etkileşim bütüncül bir yaklaşımla ele alınarak ve projelerle desteklenerek hayata geçirilecek. Sürdürülebilir Kalkınma Çalıştayları ile ilkokul ve ortaokul meclis başkanlarının kendi kampüslerinde proje üretmeleri sağlanacak. Akademisyenlerden eğitim alırken uzman kişilerin de desteğini alan öğrenciler, belirledikleri sürdürülebilir kalkınma hedefine ulaşmak için eğitim dönemi süresince birçok projeye imza atacak.”

Sürdürülebilir Kalkınma Çalıştayları'nı “daha iyi bir dünya için evrensel eylem çağrısı” olarak nitelendiren Topçuoğlu, “Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye temsilciliği, 79 meclis başkanı, Psikolojik Danışmanlık-Rehberlik ve Ekoloji öğretmenleri, UNDP Türkiye temsilciliği ile birlikte ilk çalıştay programımızı hayata geçirdik. Akademisyenler ve üniversite öğrencilerinin de önemli katkıları oldu. Gelecek nesiller için yaşamı sürdürülebilir biçimde iyileştirmek istiyorsak, bugün doğru seçimler yapmak zorundayız” şeklinde konuştu.



