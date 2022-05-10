Öğrenciler İzmir için NFT tasarladı

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarım Programı, Radyo ve Televizyon Programı ve Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Programı düzenledikleri ortak atölye ile İzmir temalı NFT'ler oluşturdu. Üniversiteden yapılan açıklamada, Pixelart ve fotoğraf olarak tasarlanan dijital sanat eserlerin bir NFT satış platformu olan Opensea platformuna yüklendiği, her dijital sanat eseri polinom cinsinden Türk Lirası karşılığı beş fidan edecek şekilde fiyatının belirlendiği ve satılan her dijital sanat eserinin, eser üreticisi adına Tema Vakfına beş adet fidan olarak bağışlanacağı belirtildi.

“Web üzerinden sergileniyorlar”

Dijital sanat eseri üretip fidan bağışı kampanyası yürüten Türkiye'deki ilk yüksek öğretim kurumu olduklarını ifade eden açıklamada, 13 Mart Cuma günü saat 10.30'da online tanıtım sergisi yapılacağı ve oluşturulan dijital sanat eserlerinin web üzerinden gezilebileceği bilgisi verildi.