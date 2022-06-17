Öğrenciler karne heyecanı yaşadı

2021-2022 eğitim ve öğretim yılı, son ders zilinin çalmasıyla sona ererken, öğrenciler karnelerine ve yaz tatiline kavuştu. Karne heyecanı yaşayan öğrenciler, Beşiktaş Şair Nedim Ortaokulu'nda da karne günü töreninde karnelerini aldı. Düzenlenen törene Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Türkoğlu ve siyasi parti temsilcileri de katıldı. Tören İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşuyla başladı. Ardından şiirler okundu, folklor gösterisi yapıldı. Törenin sona ermesiyle öğrenciler sınıflara koştu ve karnelerine kavuştu. Karnelerine kavuşan öğrenciler heyecan yaşadı.

Bu sene ortaokuldan mezun olan Zeynep Şengüler, “Karnem bence çok fazla iyi değil ama bu kadarını da bekliyordum. Teşekkür belgesi aldım. İnşallah takdir de alabilirim başka seneye. Sonunda mezun olduk. Biraz üzgünüm arkadaşlarımdan ayrıldığım için ama ortaokulu da bitirdim çok şükür. O yüzden biraz mutluyum” diye konuştu.

Mezun olan öğrencilerden Deniz Doster, “Bu sene sekizinci sınıfı tamamladım. Karnem her zamanki gibi. Pek değişmiyor , notlarım hep aynı. Mezun olduğum için mutluyum tabii ama artık heyecanı kalmadı. Asıl önemli olan LGS idi benim için. O da tam istediğim gibi geçmedi benim için. Ama önümde daha üniversite sınavı var. Ona çalışacağım. Mezun oluyorum bu sene. Arkadaşlarımdan ayrılacağım için üzgünüm ama biz birbirimizi bırakmayız, yine görüşürüz” dedi.

Emir Kaan Dönmez, Emir Çelik, Emir Tuğra Karagöz ise, “Mutluyuz, heyecanlıyız. Bu sene stresli geçti. Sınavlar da zordu zaten. O yüzden takdir almayı planlamıyorduk, aldık yani. Ne diyelim. Mutluyuz, dönem zor geçti. Bu dönem çok hızlı geçti, anlamadık. Güzeldi. Notlarımız da çok iyi” şeklinde konuştu.

Kızının karne heyecanına ortak olan veli Özlem Zeyrek , “Kızım 3 puanla takdiri kaybetmiş. Şimdilik çocuklar büyük bir pandemiden çıktılar. Pandemiden sonra iyi toparladılar. Memnunuz. Takdir bekliyorduk, 2-3 puanla kaçırmış. Mutluyuz” dedi.

Yaz tatili geldiği için mutlu olduğunu belirten öğrenci Emre Erdoğan, “Karnem normal yani, her zamanki gibi. Okul bitti diye sevinçliyim. Yaz tatilinde genellikle uyurum, dinlenirim. Ders de çalışırım çok az da olsa. Pek sevmiyorum. Notlar biraz iyi gibi” diye konuştu.

Düzce'de 73 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

kiye genelinde ilk ve orta dereceli okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte okullarda karne heyecanı yaşandı. Düzce'de de 317 okulda 3 bin 362 derslikte 73 bin 291 öğrenci karnesini 4 bin 860 öğretmenin elinden aldı.

İlkokullarda ise ilk defa karnesini alan öğrenciler büyük sevinç yaşadı. Okulların 4. sınıfından mezun olan öğrenciler ise hüzne boğuldu. Okullarda öğrencilerin karne almasıyla başlayan yaz tatili 12 Eylül'de ilk ders zilinin çalmasıyla bitecek.

Bitlis'de 2 bin 397 öğrenci karne heyecanı yaşadı

Güroymak ilçesinde 2021-2022 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle okul öncesi, ilkokul, ortaokul, temel eğitim ve liselerde öğrenim gören 2 bin 397 öğrenci karne heyecanı yaşadı. 19 Mayıs İlkokulunda, velilerin de katıldığı karne dağıtım töreni düzenlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazım Budak, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının huzurlu bir şekilde tamamlandığını söyledi.

Öğrencilere hitaben konuşan Budak, "Karneleri ne olursa olsun sevgili öğrencilerimizin yüzlerinden gülümseme, hayatlarından neşe ve mutluluk eksik olmasın. Değerli velilerimizden ricamız, notları düşükse yavrularını teselli etmeleri, başkaları ile asla kıyaslamamaları onları cesaretlendirmeleridir. Büyüdüklerinde anne ve babalarını kötü anılarla hatırlayıp üzülmesinler. Onların mutluluğu ve yüzlerindeki gülümseme karneden daha çok değerlidir. Tüm öğrencilerimize, velilerimize ve öğretmenlerimize şimdiden iyi tatiller dilerim” dedi.

Yapılan konuşmanın ardından Milli Eğitim Müdürü ve Milli Eğitim Şube müdürleri öğrencilerin karnelerini dağıttı.

Maltepe'de polislerden şehit çocuklarına karne sürprizi

Maltepe'de bulunan bir okulda da 3 şehit çocuğu unutulmadı. Şehit çocuğu olan öğrenciler için atılan anlamlı bir adımda 2015 yılında Iğdır'da Dilucu sınır kapısına giderken bombalı saldırı sonucu serviste 13 arkadaşı ile birlikte şehit olan polis memuru Yaşar Doğançay'ın çocukları, Ömer Hilmi Doğançay ve Ahmet Faruk Dogançay ile 2012 yılında Bingöl Muş karayolunda sivil araçlara roket atarlı saldırı sonucu şehit olan Er İdris Karakaşoglu'nun kızı Elanur Karakaşoğlu'na karneleri Maltepe ilçe emniyet müdürü Ali Kesikoğlu ve polis ekipleri verdi. Ardından ekipler, şehit çocuklara hediye takdiminde bulundu.

“Karnemi aldım çok mutluyum”

Karnesini polis ekiplerinin elinden alan şehit Er İdris Karakaşoglu'nun kızı Elanur Karakaşoğlu, “Karnemi aldım çok mutluyum. 5. sınıf oluyorum. Karnem güzel geldi. Büyüyünce veteriner olmak istiyorum. Çünkü hayvanları çok seviyorum. Tatilde arkadaşlarımla gezeceğim” dedi.

“Karne gününde şehit çocuklarımızı yalnız bırakmadık”

Okul yetkililerinden Kemal Tekden ise “Bugün karne günü, içlerinde şehit çocuklarımız var. Onları da karne günün de yalnız bırakmadık. Bu konuda Maltepe İlçe Emniyet Müdürü, yetkililer ve polis ekipleri eşliğinde okulumuzu ziyaret etti. Çok duygulu ve güzel bir an hepsini tebrik ediyorum” diye konuştu.

Konya'da 7 bin 731 öğrenci karne sevinci yaşadı

Kulu ilçesinde 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı sona erdi. 60 okulda eğitim ve öğrenim gören 7 bin 731 öğrenci karnelerini ve başarı belgelerini alarak yaz tatiline çıktı. Öğrenciler, karnelerini okul müdürleri ve öğretmenlerinin elinden aldı. Okullarda öğrencilere yönelik yapılan konuşmalarda, yaz tatilinin iyi geçirilmesi ve derslerinde zayıf bulunan öğrencilerin daha çok çalışarak notlarını yükseltmeleri tavsiye edildi.

Muş'ta 107 bin 321 öğrenci karne heyecanı yaşadı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından merkez Prof. Dr. Vahit Özmen İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine; Vali Yardımcısı Hasan Taş, İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, şube müdürleri, öğretmen ve öğrenciler ile aileler katıldı. Çocukların karne heyecanına ortak olan Vali Yardımcısı Taş, öğrencilere karnelerini teslim ederek, iyi tatil temennisinde bulundu.

Programı nedeniyle karne törenine katılamayan Muş Valisi İlker Gündüzöz'ün öğrencilere selamını ileten Vali Yardımcısı Taş, karne töreninin bir yerde son ve bir yerde de yeni başlangıç olduğunu söyledi. Öğrencilerin yarının doktoru, valisi, kaymakamı, öğretmeni olacağını işaret eden Taş, “Bu ülkenin sizlere ihtiyacı var. Bu ülke sizlerin omzunda yükselecek. Buna inancımız tamdır. İnşallah hepiniz güzel bir not almışsınızdır. Tabi kötü not alan kardeşlerimiz kesinlikle üzülmesin. Dediğim gibi yeni bir başlangıç olacak. İnşallah bundan sonra daha iyi bir düzeye geleceksiniz. Şimdiden güzel bir yaz tatili geçirmenizi diliyorum” dedi.

Öğrencilerin karne sevinci: Pandemisiz ilk yaz tatili başladı

Korona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 6 Eylül 2021'de yüz yüze olarak başlatılan 2021-2022 eğitim öğretim yılı sona erdi. Kırıkkale'de okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında eğitim gören yaklaşık 47 bin öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Şehit nazir Elitok İlkokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi. Karne öncesinde okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte öğrencilerin hazırladığı çeşitli gösteriler renkli görüntülere sahne oldu. Harmandalı oynayan öğrenci, üzerinde taşıdığı Türk bayrağını Vali Bülent Tekbıyıoğlu'na verdi.

Vali Tekbıyıkoğlu, öğrencilerle birlikte şehit isimlerinin yazılı olduğu saksıya çiçek dikti. Buradaki etkinliğin ardından Vali Tekbıyıkoğlu ve beraberinde İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, öğretmenler ve veliler, sınıflarda öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. Vali Tekbıyıkoğlu, öğrencilere karnelerinin yanında hediye de vererek hatıra fotoğrafı çekindi.

Tören sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, öğrencilerin tatilde eğitimlerden uzak kalmamalarını tavsiye etti.

Vali Tekbıyıkoğlu, "Bu senenin diğer senelerden farkı var. İnsanoğlunun başına 100 yılda bir gelen pandemiden sonraki ilk örgün eğitime başladığımız yıl. Çocuklarımızın uzak kaldıkları okullara tekrar kavuştu. Öğretmenlerimiz de yine aynı heyecan vardı. Bu sene yaklaşık 47 bin öğrenci karne sevinci yaşadı. Okulun örgün eğitimin hakkını vermek bir kenara tatilin de haklarını vermesine ve yine tatille beraber eğlence ile beraber eğitimlerinden de uzak kalmamalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

İşitme engelli öğrenciler de törenle karnelerini aldı

Çamlıca Mahallesi'nde bulunan Ahmet Yesevi İşitme Engelliler Okulu'nda düzenlenen karne törenine, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Tepebaşı Kaymakamı Ahmet Önal, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan katıldı. Düzenlenen törenin ardından işitme engelli öğrencilere sınıflarında karneleri ve hediyeleri verdi. Anaokulu ve ilkokul düzeyindeki çocuklara karnelerini ve hediyelerini veren protokol üyeleri, engelli öğrencilerin karne sevincini paylaştı.

Engelli öğrencilerin karnelerini aldığı esnada oluşan samimi ortam içleri ısıttı. Vali Ayyıldız, karne verdiği bir öğrencinin elini öperken, diğer protokol üyeleri de miniklere sevgilerini gösterdi.

Edirne'de 55 bin 417 öğrenci karne heyecanı yaşadı

Edirne'de İnönü Okulu'nda düzenlenen karne törenine katılan Vali Yardımcısı Ali Uysal öğrenciler tarafından çiçek ile karşılandı. 2021-2022 eğitim öğretim yılı sona erdi, öğrenciler karne almanın heyecanını yaşadı. Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, sınıflardaki öğrencilerle tek tek ilgilenerek karnelerini takdim etti.

Edirne'de 2021 - 2022 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminde okul öncesinde 6 bin 740, ilkokulda 16 bin 865, ortaokulda 15 bin 774 ve ortaöğretimde 16 bin 38 olmak üzere toplam 55 bin 417 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, öğrencilere iyi tatiller dilerken, lise son sınıf öğrencileriyle mezunlar için yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı yaşayacak öğrencilere de başarılar diledi.

Başarılı olan ve ilk üç sırada yer alan öğrencilere plaket verildi. Karne alacağı için heyecanlı olduğunu belirten öğrencilerden Almina Kaya, okuldan ayrılacağı için de aynı zamanda biraz üzgün olduğunu aktardı. Öğrencilerden Elif Yılmaz, karnesine kavuştuğu için heyecanlı ve mutlu olduğunu söyledi.

Uşak'ta 60 bin 805 öğrenci karne heyecanı yaşadı

Uşak'ta toplamda 60 bin 805 öğrenci 2021 - 2022 eğitim öğretim yılını tamamlayarak karnelerini aldı. Uşak Valisi Turan Ergün de Atatürk Mahallesi'nde bulunan Gül İlköğretim Okulu'na giderek minik öğrencilere karnelerini verdi. Burada Vali Ergün'e Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin eşlik etti.

Sınıfları ziyaret eden Vali Ergün ve beraberindeki heyet öğrencilerle sohbet ettikten sonra karneleri taktim etti. Karnelerin dağıtımından sonra öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren heyet, aynı zamanda çeşitli hediyeler de dağıttı.

Nazilli'de karne ve yaz tatili sevinci

Nazilli'deki karne töreni Aşağıyakacık İlk ve Ortaokulunda gerçekleştirildi. Aşağıyakacık Mahalle Muhtarı Muammer Fidan ve Okul Müdürü Erdem Solak'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Kaymakam Refiki Zübeyir Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, Şube Müdürleri, ilçe protokol üyeleri, öğrenciler ve veliler katıldı. Köy okulunda yaşanan karne töreni heyecanının yanısıra öğrenciler tarafından yıl boyunca hazırlanan eserler de yıl sonu sergisi ile görücüye çıkartıldı.

Nazilli'de 2 bin 300 öğretmen, 30 bin öğrenci tatile çıkacak

Nazilli İlçe Mili Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, yaptığı bilgilendirmede, “İl genelinde; okul öncesinde 18 bin 786 öğrenci, ilk ve ortaokullarda 111 bin 913 öğrenci, liselerde 54 bin 260 öğrenci ve özel eğitim okullarında bin 586 öğrenci ile toplam 854 okulda 186 bin 545 öğrencimiz karne aldı ve 15 bin 666 öğretmenimiz ile birlikte yaz tatiline girecek. Nazilli'de ise Nazilli eğitim ailesi olarak coşku ve heyecanla başladığımız 2021-2022 Eğitim Öğretim yılını başarılı, verimli ve huzurlu bir şekilde geride bırakırken emeği geçen öğretmenlerimize, yöneticilerimize, öğrencilerimize ve velilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Her sabah 2 bin 300 öğretmenimizin yaklaşık 30 bin öğrencimize sınıf kapılarını heyecanla açtıkları bir yılı daha tamamladık. Milletimizin istikbali çocuklarımız bugün, bir yıllık emeklerinin karşılığı olan karnelerini alırken bu sürecin her aşamasında özverili çalışmalarıyla hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan tüm öğretmen ve velilerimizi tebrik ediyorum. Sevgili öğrencilerimiz, bir yıl boyunca çalışmalarınızın karşılığı olan karnelerinizi alıyorsunuz. Karnelerini alan bütün öğrencileri gayretlerinden dolayı kutluyor, karnenizdeki notlar ne olursa olsun, umudunuzu, cesaretinizi, çalıştığınız takdirde başarılı olacağınıza dair inancınızı, başarabileceğinize dair güveninizi hep diri tutmamızı diliyorum.”

“Çocuklarınızla birlikte kaliteli zaman geçirmenizi diliyorum”

Öğrenci velilerine seslenen Müdür Şimşek, “Tatil dönemleri aile içi iletişimi ve birlikteliği kuvvetlendirmek için bir fırsattır. Kendi ayakları üzerinde durabilen, özgüvenli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan en önemli unsurda aile içi etkili iletişim ve koşulsuz sevgidir. Birlikte geçireceğiniz kaliteli zamanlar ve göstereceğiniz ilgi ve alaka neticesinde onları yeni eğitim öğretim yılına hazırlamış olacaksınız. Çok iyi biliyoruz ki güçlü Türkiye'nin mutlu çocuklarını sizlerin desteği, işbirliği ve gönül birliğiyle yetiştireceğiz.”

Şehit Mehmet Dinek Ortaokulu'nda da karne sevinci

Öte yandan Nazilli merkezde bulunan Şehit Mehmet Dinek Ortaokulu'nda da karne sevinci yaşandı. Okul Müdürü Osman Nalbantoğlu'nun öncülüğünde gerçekleştirilen karne töreninde ilk olarak çeşitli yarışmalarda okul bazında dereceye giren öğrencilere madalya ve takdir belgeleri verildi. 2021-2022 eğitim öğretim yılının son ders zilinin çalmasının ardından öğrenciler ve öğretmenler hep birlikte İstiklal Marşının okudu. Son olarak öğrenciler karneleri ve başarı belgeleri Okul Müdürü Osman Dağlıoğlu ve sınıf öğretmenleri tarafından sınıflarda dağıtıldı. Öğrencilere yaz tatili için öğütler veren Okul Müdürü Osman Dağlıoğlu, bol bol kitap okumalarını ve tatili yine bol bol dinlenerek geçirmelerini diledi. Öğrenciler de hep birlikte tüm arkadaşlarına hep bir ağızdan iyi tatiller mesajı verdi.

Bafra'da 24 bin öğrenci karne aldı

Samsun'un Bafra ilçesinde “2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Birinci Dönem Sonu Karne Dağıtım Töreni” düzenlendi. Şehit Burak Perçin İlkokulu'nda düzenlenen törene katılan Kaymakam Cevdet Ertürkmen ve protokol üyeleri öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

Törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, “İlçemizde bugün 24 bin öğrenci karne heyecanı yaşıyor. Geleceğine, hayatınıza bir eğitim öğretim yılı daha eklediniz. Öğrendiniz, okudunuz, sordunuz, eğlendiniz. Hem kendinizi hem dünyayı tanımak adına birçok kazanımlar elde ettiniz. Şimdi de dinlenip eğleneceğiniz bir tatil sizleri bekliyor” dedi.

Kaymakam Cevdet Ertürkmen, “Kıymetli idareciler ve öğretmenlerim. Çocuklarımızı sizlere emanet etik. Almış olduğunuz eğitim doğrultusunda onlarla akademik çalışma yaparak geleceğin çocuklarını, geleceğimizi şekillendirmeye çalıştınız. Emekleriniz için sizlere teşekkür ediyorum. Siz sadece onlara bir öğretmen değil aynı zamanda bir büyük, bir anne babada oldunuz. Acılarında yanında sevinçlerinde hep beraber onları kucakladınız. Sevgili veliler, öğrencilerimizi okula emanet ettiniz. Onlar sizin geleceğiniz sevgili yavrularınız. Eğitimin üç sacayağından birisiniz. İdareci, öğretmen ve veli. Veli okuldan ayağını çekerse sacayağı devrilir. Sevgili velilerimizin okuldan asla uzaklaşmamalarını istiyorum. Sevgili öğrencilerimiz. Siz artık bir bireysiniz. Sizler küçük beyler ve hanımefendilersiniz. Sizler artık geleceğimiz olacaksınız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından 1-D sınıfı öğrencisi Elif Beren Özer “Bayrak” şiirini okudu. 4-B sınıfı öğrencileri tarafından sunulan halk oyunları gösterisi büyük beğeni aldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen okullar arası trambolin jimnastik yarışmasında il birincisi olan 2-A sınıfı öğrencisi Gülüm Yıldız, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın organize ettiği “Türkiye'nin en hızlısı ” koşu yarışmasında Samsun il genelinde birinci, Karadeniz Bölgesi'nde yedinci olan 4-F sınıfı öğrencisi Sertaç Kaya'ya Kaymakam Cevdet Ertürkmen tarafından madalya ve hediye verildi. Ödül töreninin ardından protokol tarafından öğrencilerin karneleri dağıtıldı.

Karne töreninde şehit Akın anıldı

Arguvan Şehit Birol Akın Cumhuriyet Ortaokulunda düzenlenen karne törenine, İlçe Kaymakamı Kemal Ülkü, İlçe Jandarma Komutanı Ali Ayva, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veysel Koşun, Şehit Birol Akın'ın babası Hasan Akın, sivil toplum kuruluşunun temsilcileri, vatandaşlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Törende bir konuşma yapan Şehit Birol Akın'ın babası Hasan Akın, "Başta Sayın İlçe Kaymakamımıza, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerimize, bu onurlu ve anlamlı günü bize yaşattıkları için hepsine ay ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Arguvan İlçe Kaymakamı Kemal Ülkü de "Şehitlerimiz sayesinde bizler bu topraklarda bağımsız ve şerefle yaşıyoruz. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin ruhları şad olsun2 ifadelerini kullandı. Ülkü, beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte öğrencilerle bir süre sohbet etti. Ülkü, öğrencileri tek tek tebrik ederek yaz tatilinde öğrencilerin bol bol dinlenip kitap okuması tavsiyesinde bulundu.

Daha sonra Şehidin babası Hasan Akın tarafından okul birincisi Toprak Gül'e yarım altın ikinci olan Yağmur Kaynarca ve üçüncü olan Burak Karasoy'a çeyrek altın verildi.

Sinop'ta 31 bin öğrenci karne aldı

6 Eylül 2021 tarihinde başlayan 2021-2022 eğitim-öğretim yılı, 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erdi. Sinop'ta tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde karne alacak toplam 31 bin 423 öğrencilerden 2 bin 413 öğrenci 4. sınıftan, 2 bin 334 öğrenci 8. sınıftan ve bin 950 öğrenci 12. sınıftan mezun oldu.

Sinop İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, karne alan 31 bin 423 öğrenciden yaklaşık 6 bin 700'ünün ilkokul, ortaokul ve lise son sınıflardan mezun olduğunu söyledi. Yıldız, “Sizler, bizler ve bize paydaş herkes, 2021-2022 eğitim-öğretim yılının yüz yüze eğitim şekliyle başlaması, devam etmesi ve nihayetinde sona ermesi için elimizden geleni ve daha fazlasını yapmaya çalıştık ve hamdolsun bugünlere erişerek bunu başardık. Yıl boyunca, sizler, derslerinizi ve gireceğiniz sınavları, bizlerse sizleri kazanmak için çalışıp durduk, şimdi yorulduk ve dinlenmeyi hak ettik. Gireceğimiz uzunca yaz tatilinde bedenlerimizi yorgunluktan arındıracağımız gibi, ruhlarımızı ve zihinlerimizi de çok hızlı ilerleyen günlük yaşamın yorgunluklarından arındırmaya çalışacağız. Bunun için de doğa ile iç içe olacağımız, kendimizi ve çevremizi daha iyi tanıyacağımız okumalar, etkinlikler ve gezi, seyahatler yapacağız. Böylece ‘beşikten mezara kadar' olan öğrenme, bilgilenme serüvenimizi görerek, dokunarak ve hissederek sürdürmüş olacağız. Her birinizin ‘biricik' olduğunuzun farkında bir şuurla hepinize iyi tatiller dilerken hayata hazırlanma yolunda muvaffakiyetler temenni ederim” dedi.

Kars'ta öğrencilerin 'Yaz Tatili' başladı

Kars'ta 591 okulda öğrenim gören 62 bin 500 öğrenci karne alırken, 4 bin 550 öğretmen de öğrencilerin karnelerini vererek, 2021-2022 Eğitim-Öğretim dönemi yaz tatiline başlamanın sevincini yaşadı.

Kars'ta yaz tatili dolayısıyla karne töreni yapıldı. Alparslan Lisesi'nde düzenlenen karne törenine Vali Yardımcısı Tahir Yılmaz, AK Parti Milletvekili Ahmet Arslan, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, İl Başkanı Adem Çalkın, milli eğitim müdür yardımcıları katıldı. Öğrencilerin karnelerini Vali Yardımcısı Tahir Yılmaz, milletvekili Ahmet Arslan, Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, İl Başkanı Adem Çalkın, Milli Eğitim Müdür yardımcısı Harun Yenice verdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in selamını getirdiğini ifade eden 65. Hükümette Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “2 yıl boyunca pandemi de olağanüstü bir süreçten geçiyorken ve öğrencilerimiz belli bir süre okullardan uzak kalırken, ilkbaharda alınan bir kararla birlikte öğrencilerimiz yine sınıflarda öğretmenlerimizle birlikte yüz yüze derslerini yapmaya başladılar. Alınan tedbirlerle bu süreç başarılı bir şekilde geçildi. Öğrencilerimiz yüz yüze başarılı bir şekilde, verimli bir şekilde eğitim öğretimlerine devam ettiler” dedi.

Arslan, “Öğrencilerimiz bir yılın sonunda ortaya koydukları emeklerle bugün karnelerini aldılar. O yüzden kendilerini tebrik ediyorum. Bence yaz tatili doya doya geçirsinler inşallah, son baharda onları başarılı ve güzel bir dönüm bekliyor. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin geleceğinin teminatı konusunda AK Parti hükümetleri olarak Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 20 yıldır gerçekten çok güzel şeyler yaptık. Okullardır, eğitim materyalleridir, donanımdır, bunların hepsi elbette çok önemli ama öğretmen sayısının artırılması, eğitim kalitesinin artırılması çok önemliydi bu konuda çok ciddi mesafeler aldık. O yüzden emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

9'uncu sınıftayız, biraz daha bu gençlerimizin yolu var, onların yolu bahtı açık olan diyen Arslan, “Ama 12'inci sınıftaki öğrencilerimiz hafta sonu YKS'ye girecekler. Onlara da başarılar diliyorum. Rabbim yollarını bahtlarını açık eylesin. Bizim de Kars milletvekilleri olarak özellikle Kars'taki eğitim seviyesi artabilsin diye, öğrencilerimiz başarılı olsun diye gerçekten elimizden gelen her türlü gayreti veriyoruz. Sadece okulların yapılması yetmiyor. Bu konuda ham dolsun iyi bir süreçteyiz. Derslik sayılarımız çok arttı. Özellikle öğrencilerin başarılı olabilmesi konusunda destek materyalleri ile ilgili bizzat ön ayak olarak çok ciddi destekler verdim” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından öğrenciler karnelerini aldı. Karnelerini alan öğrencilerin sevinçleri yüzlerine yansıdı. Öte yandan Kars'ta 591 okulda eğitim öğretime katılan 62 bin 500 öğrenci ile 4 bin 550 öğretmen, düzenlenen törenle yaz tatiline girdi.

Ardahan'da öğrencilerin karne heyecanı

Şehit Asım Bey İlkokulu'ndaki karne dağıtım törenine katılan Ardahan İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, pandemi sürecinin ardından yüz yüze eğitime başlanan 2021-2022 eğitim öğretim yılının sonuna geldiklerini söyledi.

Bulut, ''163 okulumuzda bin 400 derslikte, bin 450 öğretmen ve 17 bin 834 öğrenci ile tatile girdik. Buna tatil dememek gerek. Çünkü çalışmalarımız sürecek. Özellikle Covid-19 nedeniyle bazı sorunlar oluştu. Bunların telafisi için bazı çalışmalarımız olacak. Amacımız bu dönemi dolu dolu geçirmektir. Meslek liselerinin üretime yönelik çalışmaları hız kesmeden devam edecek. Gıda sektöründe oluşan krizi bakanlık dikkate alarak tarım liseleri ve tarım liselerinin olmadığı yerlerde de meslek liseleri bünyesinde açılan hayvan yetiştiriciliği bölümleri olarak yoğun bir çalışma içerisine gireceğiz. Bu şekilde şimdiden bütün öğrencilerimizin sağlıklı bir tatil geçirmelerini istiyoruz. Ayrıca öğrencilerimizin hayata tutunmaları da bizim için çok önemli. Dolayısıyla akademik başarı bir yere kadar, asıl hayata tutunmaları sosyal ve psikolojik anlamda çocukların gelişmelerine katkı sunmalarıdır'' dedi. Karne dağıtım törenine Ardahan Vali Yardımcısı Şahin Demir de katıldı.

Karne hediyesi hayatındaki engelleri kaldırdı

Yürüme engelli olan 3. sınıf öğrencisi Bilal Uludağ (9), Şehit Kubilay İlköğretim Okulu yönetimi ve Kozan Beyaz Ay Derneği Başkanı Ahmet Ünal'ın hazırladığı karne hediyesiyle çifte sevinç yaşadı. Hayali olan tekerlekli sandalyesine kavuşan küçük Bilal hem duygulandı hem duygulandırdı.

Görme engeli olan ve engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmaya kendini adayan Beyaz Ay Derneği Kozan Şube Başkanı Ahmet Ünal, hayırseverlerin destekleri ile engelli bireylerin engellerini ortadan kaldırmak için çalıştıklarını ifade ederek, "Hem eğitim hem de özel hayatında başarılar diliyoruz. Biz her zaman senin yanında olacağız" dedi. Öğretmenleri Bilal Uludağ'ın başarılı bir öğrenci olduğunu söyledi.

Aydın'da 186 bin 545 öğrenci karne aldı

Aydın il genelinde 18 bin 786 okul öncesi, 111 bin 913 ilkokul ve ortaokul, 54 bin 260 lise ile bin 586 özel eğitim kurumları olmak üzere toplamda 186 bin 545 öğrenci karne heyecanı yaşadı. Efeler ilçesi Osman Yozgatlı Ortaokulu'nda düzenlenen karne törenine; Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Gödekmerdan, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Macit Engin, İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, protokol üyeleri, okul idarecileri ve öğretmenler katıldı. Vali Hüseyin Aksoy ve beraberindekiler öğrencilere karnelerini dağıtırken, Vali Aksoy öğrencilere tatilde bolca kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Aydın'da eğitim-öğretim yılının sorunsuz bir şekilde tamamlandığını belirten Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, "Aydın'da 186 bin 545 öğrencimiz karnelerini aldı. Bir olumsuzluk yaşamadan bu eğitim öğretim yılını tamamladık. Çocuklarımızın aldıkları karneler ile gelecek yılın hazırlıklarını şimdiden başlamalarını bekliyoruz. Yeni döneme hazırlanırken özellikle dinlenmelerini de istiyoruz. Bolca kitap okumalarını arzu ediyoruz. Öğrenci velilerimizin çocuklarıyla daha yakından ilgilenerek onların eğitimde daha başarılı olmalarına katkı sağlayacak bir çalışma içerisinde olmalarını temenni ediyoruz. Eğitim her yıl bittiğinde bir sonraki yıl daha iyi noktalara gelmeyi hedefliyoruz. Başarıyı yakalamak adına ilgili kurumlarla işbirliği içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Temel amacımız eğitimde başarıyı, kaliteyi daha üst noktalara taşıyabilmek. Hem okullarımızın fiziki şartlarının iyileştirilmesi hem eğitimdeki başarının daha üst noktalara taşınması adına yapılan birçok çalışma var. Bu yıl Valiliğimiz öncülüğünde ortaya koyduğumuz AKİS projesi ilimiz için önemsediğimiz, çocuklarımızın başarılarını üst noktaları taşıma adına önemli bir proje. Buna benzer birçok projeyi hayata geçireceğiz” diye konuştu.

Balıkesir'de öğrenciler karne heyecanı yaşadı

Öğrenciler, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve İl Jandarma komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu'ndan karnelerini teslim aldılar.

Balıkesir'de öğrenciler karne heyecanı yaşadı. Öğrencilere karne dağıtan Vali Hasan Şıldak; "Altıeylül ilçemizin Plevne İlkokulu'ndayız. İki sınıfımızda karne töreni gerçekleştirdik. Bu gün 17 Haziran 2022. 2022 - 2023 eğitim dönemi bu gün itibariyle sone ermiş oluyor. 193 bin öğrencimiz ve 16 bin 380 öğretmenimizin rehberliğinde eğitim öğretime tabii tutuldular ve bu gün itibari ile 887 okulumuzda eğitim yılını bitirdiler. İlimiz genelinde 14 bin civarında ilkokul 4. sınıf öğrencimiz ilkokuldan mezun oldular. Çocuklarımıza güzel bir tatil dönemi diliyorum" dedi. Vali Şıldak, tatilde çocuklara kitap okumalarını tavsiye etti.

Yalova'da karne heyecanı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen karne töreni Yalova İlkokulu'nda yapıldı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren İl Mili Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, kentteki 218 okulda 3 bin 426 öğretmen ve 50 bin 958 öğrenciyle eğitim yılının tamamlandığını söyledi.

Yeniyol, bu yıl eğitime başlayan Yalova İlkokulu'nun yapılması için gösterdiği çabadan dolayı Vali Muammer Erol'a teşekkür etti. Yeniyol, karnelerin hayırlı olmasını diledi. Ardından şiirler okundu. Halk gösterisinin de yapıldığı törende, ardından protokol üyeleri sınıfları tek tek gezerek öğrencilerine karnelerini verdi. Törene Vali Muammer Erol, Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, kurum müdürleri de katıldı.



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