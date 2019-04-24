Öğrencilerden ‘Farklılığa Farkındalık Kat' projesi

Proje kapsamında yaklaşık 150 öğrenci birlikte kurabiye yapımı, takı tasarımı, fidan dikimi, duvar boyama, yüz boyama, resim, afiş hazırlama, grup oyunları gibi çeşitli atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Proje süresince öğrencilerin birbirleri ile kaynaşması, engelli bireylerin yaşantılarını deneyimlenmesi ve böylelikle ötekileştirmenin, önyargının kırılması sağlanmış oldu.

“Hayallerimize göre boyadık”

Projede yer alan Uğur Okulları Yalova Kampüsü öğrencisi Bengisu Ağyar, ‘‘Birlikte resim yaptığım arkadaşımdan, farklı düşünmeyi öğrendim” diyerek, “Birlikte bir kuşu alıştığımız renklerin dışında, hayallerimize göre boyadık. Bana ‘neden olmasın ki' demeyi öğretti ve onunla paylaştığımız zamandan çok mutlu oldum.'' İfadelerinde bulundu.

“Oradaki arkadaşlarımız kalbime dokundu”

Yalova Kampüsü öğrencisi Mehmet Tevfik Çelik ise atölyede tanıştığı arkadaşıyla beraber boncuklarla kolye yaptılarını belirterek, ”Herkes çok mutluydu, tüm çocuklar gülüyordu. Normalde hiçbir yerde utangaçlığımı bozamazken oradaki arkadaşlarımız kalbime dokundu ve kendimde o rahatlığı bulup oyun oynamaya gittim. İyi ki onları tanımışım.‘' dedi.

