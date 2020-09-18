Öğrencilere ‘Trafiksiz Çarşamba' ödülü

16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle her gün farklı etkinlikler düzenleyen Çarşamba Belediyesi “Trafiksiz Çarşamba” konulu resim yarışması da düzenledi. Birbirinden güzel resimlerin katıldığı yarışmada resim öğretmenlerinden oluşan jüri dereceye girenleri belirledi. Resimler ilkokul ve ortaokul olmak üzere iki farklı kategoride değerlendirildi. Çarşamba Belediye Meydanı'nda düzenlenen ödül törenine yarışmaya katılan çocuklar ve aileleri katıldı. Törende sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat edildi.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “23-30 Eylül tarihleri arasında Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu himayelerinde 81 il ve ilçelerimizde çeşitli etkinliklerle kutlanacak olan Avrupa Spor Haftası kapsamında, özellikle çocuklar arasında hareketliliği arttırmak ve spor da farkındalık oluşturmak amacı ile Avrupa Hareketlilik Haftası'nda 'Trafiksiz Çarşamba, Ödüllü Resim Yarışması' düzenledik. Jürimizin belirlediği altı öğrencimize bisikletlerini teslim ettik.

Yarışmaya katılan tüm çocuklarımıza da paten hediye ediyoruz. İnşallah yakın zaman da Adapark'ta bir paten pisti yapacağız. İlçemizin sporun her dalında gelişmesini ve öncü olmasını istiyoruz ve bu yönde çalışmalar yapıyoruz. Öğrenci kardeşlerime bisikletleri ve patenleri hayırlı uğurlu olsun. Güzel ve sağlıklı günlerde kullanırlar inşallah” dedi.

Başkan Doğan, “Avrupa Hareketlilik Haftası, kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik eden, her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında farklı ülkelerde düzenlenen bir etkinliktir. 2020 yılının teması “Herkes için Sıfır Emisyonlu Hareketlilik” olarak belirlendi. Belediyeler olarak bizlerde farklı etkinlikler düzenliyoruz” diye konuştu.

Resim yarışmasında dereceye girerek bisiklet kazanmaya hak kazanan isimler Damla Kocataş, Kuzey Ahrar Eski, Furkan Varol, Ecrin Büşra Kahraman, Ebru Ünyeli, Yiğitcan Çamur olarak açıklandı.

Nuri Oğuzhan Şeker

