Öğrencileri mutlu edecek sömestir tatili indirimleri

Ziller bu kez eğlenerek oyunları oynamak, keyifle dizi ve filmleri izlemek için çaldı. Eğitim öğretimde sömestir tatiline giren öğrencilere de bu aktiviteleri gerçekleştirmek için karne hediyeleri teknoloji markası Casper'dan geldi. Güç ve performansı günlük yaşamın her alanına ve tüm ihtiyaçlara uygun şekilde ürünler tasarlayarak sunan marka, başta oyunlarda en yüksek performansı sağlayan Excalibur oyuncu bilgisayarlarında olmak üzere, Nirvana laptoplarda ve RGB'li gaming aksesuarlarda sürpriz indirimlerin yer aldığı öğrencilere özel sömestir kampanyasını başlattı.

Bu sömestirde öğrencilere sürprizler

Sömestir tatilini karne hediyeleri ile daha eğlenceli hale getirmek ve yeni teknolojik ürünlerle vakit geçirmek isteyen öğrencilerin gözü şu sıralar gerçekleşen kampanyalarda. Telefon, tablet ya da bir oyuncu bilgisayarı için birçok öğrenci kampanyaları da takip ederek yeni cihazlara sahip olmak istiyor. Öğrencilerin bu sömestirde keyifli vakit geçirmeleri için ihtiyaçları olan teknolojik cihazlara sürpriz indirimlerle ulaşmalarını isteyen Casper da merakla beklenen sömestir kampanyasını duyurdu. Yüksek performans sunan güncel işlemcileri ve ekran kartlarını günümüz trendlerini takip eden tasarımlarla buluşturan teknoloji markası, en yüksek performansı sağlayan Excalibur oyuncu bilgisayarları; E600, E750, G770, G900 ve G911 olmak üzere, Nirvana'nın performans ve şık tasarımlı C350, S500 ve X500 laptoplarında ve bol RGB'li gaming aksesuarlarda sürpriz indirimleri öğrencilere sunuyor. Özellikle ihtiyaca yönelik profesyonel bir ortamda binlerce özellik arasından özelleştirmenin de yapılabildiği oyuncu bilgisayarlarındaki indirimler, öğrencilerin en çok beklediği kampanyalardan.

Güçlü oyun bilgisayarları

Kazanmak için oynayanlara güçlü masaüstü bilgisayarları oluşturan Casper, performans avcısı öğrencilere Excalibur E600'ü, güce ulaşmak isteyenlere ise Excalibur E750'yi sunuyor. Güç, performans ve tasarıma her yerde ulaşmak isteyen öğrencilere de Excalibur'un 11. Nesil Intel işlemci ve en yeni RTX ve GTX serisi NVIDIA ekran kartları bulundurduğu laptoplarda da güçlü teknolojik deneyimi, trend tasarımı ve yüksek çözünürlüklü ekran keyfini Excalibur G770, Excalibur G900 ve Excalibur G911 ile sunuyor.

Şık tasarımlı laptoplar

Günlük kullanımlar için maksimum üretkenlik ve performansı şık tasarımlarla öğrencilere sunmak isteyen Casper, sömestir kampanyasında Nirvana C350'yi, üretkenliği katlayacak teknolojiyi sunan Nirvana X500'ü, incelik ve hafifliğin trend tasarımla buluştuğu Nirvana S500'ü bulunduruyor.

Bol RGB'li aksesuarlar

Oyunda deneyimi artıracak yeni aksesuarlarıyla Excalibur, hız, tarz ve performansı öğrencilere RGB keyfiyle sunuyor. Güce hükmetmeyi hassasiyetli oyuncu klavyesi ve Mouse ile yaşamak isteyenlere Excalibur RGB Klavye ve Mouse Set'i, oyunun her anında içinde olmanızı sağlayan GH21 Oyuncu Kulaklığı, her zaman bir adım önde olmak isteyenlere Kablolu Mouse kampanya kapsamında yer alıyor.