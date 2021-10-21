Öğrencilerin okuma hızı yüzde 300 artacak

Lise son öğrencilerinin hızlı okuma yeteneklerini geliştirip başta üniversite sınavında olmak üzere hızlı okuyan ve okuduğunu anlayan bireyler haline getirmeyi hedefleyen “Etkin ve Hızlı Okuma Eğitimi” İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde verildi. Üniversitenin Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimler iki gün sürdü.

“Sınav başarısını artıracak”

Öğrencilerin okuma hızını yüzde 300 artırmayı hedefleyen eğitimlerde ayrıca kitapları çok kısa süre içerisinde okuyup anlayabilmelerini sağlayacak, öğrencilerin sınav başarısını artıracak, sınavlarda süre sorununu çözebilmelerine yardımcı olacak ve soru çözüm teknikleri ile ilgili önemli bilgiler de paylaşıldı.

“Eğitimler devam edecek”

Eğitmen Ferhat Şahin tarafından verilen ve ilk olarak Mehmet Baydar Anadolu Lisesi son sınıf öğrencileri ile başlayan eğitimler ise sınav maratonu boyunca farklı liselerden öğrencilerle devam edecek. Eğitimlerle ilgili programa İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin web sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.