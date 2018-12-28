Öğretmen İl İçi Alan Değişikliği ATAMA Sonuçları Sorgulama İKGM MEBSİS Öğretmen Girişi

Öğretmen İl içi öğretmen ataması başvuru sonuçları açıklandı mı? MEB öğretmen ataması son dakika il içi atama sonuçları sorgulama gibi aradıklarınız burada yer alıyor. Öğretmenlerin il içi alan değişikliği sonuçları ne zaman açıklanacak? Binlerce kişi bu soruların cevaplarını merak ediyor ve araştırmalarda bulunuyorlar. Konuyla ilgili bilgiler burada yer alıyor...

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ÖĞRETMEN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Adayların ön başvurularının sistem üzerinden alınması ve yapılan ön başvuruların incelenerek eğitim kurumu, ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerince sistem üzerinden uygun olanların onaylanması sürecini 12-18 Aralık tarihlerinde tamamlayan Milli Eğitim Bakanlığı, tercih başvurularının alınması ve eğitim kurumu müdürlüklerince onaylanması sürecini 24-26 Aralık tarihlerinde tamamlayacak.

Atamalar ise 28 Aralık tarihinde gerçekleşecek. Bu sonuçların ardından görevden ayrılma ve başlama aşaması 18 Ocak 2019 - 4 Şubat 2019 tarihlerinde gerçekleşecek.

Alan değişikliği işlemleri, başvurusu onaylananların tercihleri de dikkate alınmak suretiyle hizmet puanı üstünlüğüne göre değiştirilmek istenilen alanlarda açık norm kadro ilan edilen eğitim kurumlarına yapılacak. Hizmet puanlarının hesabında alan değişikliği ön başvurusunun son günü esas alınacak. Hizmet puanlarının eşit olması durumunda öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek, eşitliğin devamı halinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecek.

SONUÇLAR NEREDEN AÇIKLANACAK?



Öğretmen alan değişikliği işlemleri, başvurusu onaylananların tercihleri de dikkate alınmak suretiyle hizmet puanı üstünlüğüne göre değiştirilmek istenilen alanlarda açık norm kadro ilan edilen eğitim kurumlarına yapılacaktır. Hizmet puanlarının hesabında alan değişikliği ön başvurusunun son günü esas alınacaktır. Hizmet puanlarının eşit olması durumunda öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek, eşitliğin devamı halinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecek.

Sonuçlar, "http://personel.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

Alan değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerin alan değişiklikleri iptal edilmeyecek. Ancak gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların alan değişikliği iptal edilecek. Alan değişikliği işlemi yapılan öğretmenlerin kararnameleri, sistem üzerinden il milli eğitim müdürlüklerine gönderilecek.