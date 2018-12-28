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Öğretmen İl İçi Alan Değişikliği ATAMA Sonuçları Sorgulama İKGM MEBSİS Öğretmen Girişi

Öğretmen İl İçi Alan Değişikliği ATAMA Sonuçları Sorgulama İKGM MEBSİS Öğretmen Girişi
Öğretmen İl İçi Alan Değişikliği ATAMA Sonuçları Sorgulama İKGM MEBSİS Öğretmen Girişi

Öğretmen il içi alan değişikliği atama sonuçları açıklandı mı? Binlerce kişi bu sorunun cevabını merak ediyor ve internet üzerinden araştırmalarda bulunuyorlar. Alan değişikliği yapmak isteyen öğretmenler büyük bir merak içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaları yakından takip ediyorlar. İşte konuya dair detaylar...

Öğretmen İl içi öğretmen ataması başvuru sonuçları açıklandı mı? MEB öğretmen ataması son dakika il içi atama sonuçları sorgulama gibi aradıklarınız burada yer alıyor. Öğretmenlerin il içi alan değişikliği sonuçları ne zaman açıklanacak? Binlerce kişi bu soruların cevaplarını merak ediyor ve araştırmalarda bulunuyorlar. Konuyla ilgili bilgiler burada yer alıyor...

ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARINA DAİR DETAYLARA ULAŞABİLMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ÖĞRETMEN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adayların ön başvurularının sistem üzerinden alınması ve yapılan ön başvuruların incelenerek eğitim kurumu, ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerince sistem üzerinden uygun olanların onaylanması sürecini 12-18 Aralık tarihlerinde tamamlayan Milli Eğitim Bakanlığı, tercih başvurularının alınması ve eğitim kurumu müdürlüklerince onaylanması sürecini 24-26 Aralık tarihlerinde tamamlayacak.

Atamalar ise 28 Aralık tarihinde gerçekleşecek. Bu sonuçların ardından görevden ayrılma ve başlama aşaması 18 Ocak 2019 - 4 Şubat 2019 tarihlerinde gerçekleşecek.

MEBSİS ÖĞRETMEN GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

ALAN DEĞİŞİKLİĞİ DUYURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Alan değişikliği işlemleri, başvurusu onaylananların tercihleri de dikkate alınmak suretiyle hizmet puanı üstünlüğüne göre değiştirilmek istenilen alanlarda açık norm kadro ilan edilen eğitim kurumlarına yapılacak. Hizmet puanlarının hesabında alan değişikliği ön başvurusunun son günü esas alınacak. Hizmet puanlarının eşit olması durumunda öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek, eşitliğin devamı halinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecek.

SONUÇLAR NEREDEN AÇIKLANACAK?

Öğretmen alan değişikliği işlemleri, başvurusu onaylananların tercihleri de dikkate alınmak suretiyle hizmet puanı üstünlüğüne göre değiştirilmek istenilen alanlarda açık norm kadro ilan edilen eğitim kurumlarına yapılacaktır. Hizmet puanlarının hesabında alan değişikliği ön başvurusunun son günü esas alınacaktır. Hizmet puanlarının eşit olması durumunda öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek, eşitliğin devamı halinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecek.

Sonuçlar, "http://personel.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

Alan değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerin alan değişiklikleri iptal edilmeyecek. Ancak gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların alan değişikliği iptal edilecek. Alan değişikliği işlemi yapılan öğretmenlerin kararnameleri, sistem üzerinden il milli eğitim müdürlüklerine gönderilecek.

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