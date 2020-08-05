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Okan Buruk: 'Bu kötü oyunun sorumlusu benim'

Okan Buruk: 'Bu kötü oyunun sorumlusu benim'
Okan Buruk: 'Bu kötü oyunun sorumlusu benim'

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde Kopenhag'a yenilerek elendikleri maçın ardından, "Bu kötü oyunun sorumlusu benim" dedi.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Medipol Başakşehir, Danimarka deplasmanında Kopenhag'a 3-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Okan Buruk, "Öncelikle sözlerime rakibimizi tebrik ederek başlayacağım. Maçın ilk bölümünde bizden daha iyi mücadele ettiler, takım oyununu daha iyi oynadılar. Tabii ki erken gol bulmaları onların performansını yukarı, bizim performansımızı aşağı çekti. Daha iyi olabilirdik. Dediğim gibi rakibimizi performansından dolayı tebrik etmek istiyorum. Şampiyonluk yaşayan bir takım olarak üzerimizde bir rahatlık vardı. Ben takımımı antrenmanlarda daha iyi görmüştüm. Bugün sahada istediğimiz oyunun sergileyemedik. Bunun sorumlusu benim. Şampiyonluğun vermiş olduğu etki. Kutlamalar, verilen izinler. Bunlar tabii ki etkiliyor. Ben futbolcularımı suçlayamam. Hem ligde hem Avrupa'daki performanslarından dolayı oyuncularıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Danimarka polisini kınıyorum"

Kaldıkları otelde yapılan saldırı hakkında da açıklamalarda bulunan başarılı Buruk, "Biz buraya misafir olarak geldik. Kopenhag takımı da bizim ülkemize misafir olarak geldi. Biz onları çok iyi ve güvenli bir şekilde ağırladık. Ancak dün otelimize yapılan saldırı, hem beni hem oyuncularımı hem de oteldeki diğer insanları korkuttu. Bununla ilgili hiç önlem almayan polisi ve devamında hiçbir şey yapmayan polisi kınamak istiyorum. Bu saldırıyı yapanları şu ana kadar yakalamadıklarını görüyoruz. Bize yapılan utanç verici bir şeydi. Böyle bir şey ilk defa başıma geliyor. Avrupa'nın en medeni şehrinde böyle bir şey olması gerçekten çok utanç verici" diye konuştu.

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