İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Okan Buruk, Sergen Yalçın'a karşı ilk galibiyetini aldı

Okan Buruk, Sergen Yalçın'a karşı ilk galibiyetini aldı
Okan Buruk, Sergen Yalçın'a karşı ilk galibiyetini aldı

Sahasında Beşiktaş’ı 1-0 mağlup eden Başakşehir’de Teknik Direktör Okan Buruk, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’a karşı çıktığı 7. maçta ilk galibiyetini elde etmiş oldu.

Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir, evinde Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Zirve yarışında önemli bir galibiyet elde eden turuncu-lacivertlilerin çalıştırıcısı Okan Buruk da teknik direktörlük kariyerinin en özel üç puanlarından birini almış oldu. Öyle ki Buruk, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a karşı çıktığı 7. maçta ilk kez gülen taraf olmayı başardı.

Bundan önce Sergen Yalçın'ın takımlarıyla Başakşehir, Rizespor, Elazığspor ve Gaziantepspor'un başında 6 müsabakada mücadele eden Okan Buruk, 4 yenilgi, 2 beraberlik alabilmişti.

Uygar Aydın

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.