Okan Buruk: 'Taraftarların tribüne koşarak gelecekleri bir kadro oluşturmaya çalışıyoruz'

Yeni sezon hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hazırlıkların nasıl gittiğini anlatan Buruk, "Birinci hatayı tamamlamaya yakınız. Yoğun bir çalışmamız oldu. Son iki günü çift antrenmanla geçiriyoruz. Pazar günü iznimiz olacak. Yorgunluklarla da yavaş yavaş çıkmaya başladı. Zaten bu istediğimiz bir şey. Bir testimiz oldu. Test sonuçlarına göre antrenmanlarımızı planladık. Milli oyuncuların katılımıyla tam kadro olarak çalışmaya başlayacağız. Ayın 7'sinde de Avusturya'ya gidiyoruz, kampımız başlıyor.

Bu dönemi değerlendirirsek, oyuncuların öncelikle isteklerinden, arzularından, antrenmana katılımlarından, psikolojik olarak da mutlu olduklarından dolayı bizim istediğimiz bir şey enerjinin yükselmesi. Hem gülmenin, hem çalışmanın bir arada olması. Genel olarak oyuncularımızın performansından çok memnunuz. Antrenman kaçırmadılar. 16 tane genç oyuncumuz var. Çalışma tempomuz çok iyi gidiyor. Altyapı oyuncularımızı görmek açısından bu bölümün bizim için önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü milli takım oyuncuların eksikliğinde bu dönemde çok fazla altyapıdan oyuncu kattı. Burada da en iyilerini, bir kısmını kampa götüreceğiz. Bir kısmı da bundan sonraki dönemde antrenmana girip, çıkacak. O yüzden antrenman performansından da son derece memnunum" diye konuştu.

"Çok fazla alternatifi olan bir kadro oluşturmaya çalışıyoruz"

Transferlerle ilgili konuşan Okan Buruk, "Bu transfer gündemi içerisinde arayışlarımız var. Bulduğumuz, beğendiğimiz, ilgilendiğimiz oyuncular var. Bu her gün güncelleniyor aslında. Bir opsiyon çıkıyor, olabilme olasılığına bakıyoruz, görüşüyoruz, bazen oluyor, bazen olmuyor. Önümüzde çok fazla gün var. Bir yandan kampa transferlerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz. Burada elimizdeki mevcut altyapıdan çıkan oyuncularımızı da burada değerlendirmek istiyoruz. Yerli ve yabancı transferlerimizi kampa yetiştirirsek, onları da bu kadro içerisinde değerlendireceğiz. Çok fazla alternatifi olan bir kadro oluşturmaya çalışıyoruz. Geçen seneden eksikliklerimizi çok iyi biliyoruz. Çok da gizili bir şey değil. Oraya da en doğru şekilde takviye yapmak istiyoruz. Ben, teknik heyetim, Cenk Bey sportif anlamında, Erden Bey yönetim bazında hepimiz birlikte hareket ediyoruz. Bazen bu transfer işi çabuk oluyor, bazen geç oluyor. En doğru oyuncuları takımın içine sokmak istiyoruz" diye konuştu.

Takımdan ayrılacak isimleri belirlemediğini ifade eden Buruk, "Bir haftalık çalışmamamız var. Kampa gideceğiz. Burada görmek istiyorum, kampta hazırlık maçlarında da görmek istediğim oyuncular var. Tabi ki düşüncelerimiz var kadro yapısıyla ilgili. Bunu ortadan kaldıracak performansları oyuncuların ortaya koyması gerekiyor. Burada hem hazırlık kampı, çalışmalar ve hazırlık maçları ölçü olacak. Burada oyuncu da içeri katmamız gerekiyor. Oyuncu içeri kattıktan sonra da kadro şekillenmemiz daha doğru ortaya çıkacak" dedi.

"Öncelliğimiz orta saha"

Kadroda da değerli oyuncular olduğunun altını çizen 48 yaşındaki teknik direktör, "Elimizde değerli oyuncular var. Bu değerli oyuncuları kullanmak istiyoruz. Hep altını çizdik, orta saha bölgesine ve yine hücumda bizim için opsiyon olacak oyuncular katmak istiyoruz. Bu sene için takımdan ayrılan bölgeler belli. Ön tarafta ayrılılar oldu. Kiralıktan dönen bizim için önemli oyuncular var. Yunus gibi, Emre Akbaba gibi kiralıktan dönmüş, ön bölgede bize direkt olarak katkı sağlayabilecek oyuncular var. Şu an önceliğimiz orta saha bölgesi. Bunun yanından diğer bölgelerle ilgili de çalışmalarımız sürdürüyoruz. Abdülkerim ile Kazımcan aramıza katıldı.

Onlar bizim hem Türk olarak çok iyi opsiyonlar hem de gelecek için de Galatasaray'ın geleceği için yaptığımız yatırımlar. Abdülkerim 28 yaşında ama fiziksel olarak ve mental olarak da bize hizmet edebilecek bir oyuncu. Kazımcan da aynı şekilde genç yaşta, Ümit Milli Takım oyuncusu. Potansiyeli olan bir oyuncu. İnşallah onu da ilerleyen yıllarda Galatasaray'ın önemli oyuncularından biri yapmak istiyoruz. Öncelliğimiz orta saha. Diğer bölgelerde aciliyetimiz olsa da bekleme şansımızın olduğu bölgeler" ifadelerini kullandı.

"Marcao ile ilgili kulübümüz görüşmeleri yapıyor, olmazsa da bizle oynamaya devam edecek"

Brezilyalı futbolcu Marcao'nun durumunun sorulması üzerine Okan Buruk, "Marcao bizim oyuncumuz. Talipleri olacak tabi. Geçen seneyi de çok iyi geçirdi. Talipleri de var. Kulübümüz bununla ilgili görüşmeleri yapıyor. Sonuçta bu bizim oyuncumuz. Teklif geldi, bu iş olabilir ama olmadığı sürece de ben de Marcao ile telefon görüşmemizde aynı şeyi söyledim. 'Ben gelip orada işime devam edeceğim, işi bu zaten' dedi. Biz zaten Marcao'dan çok memnunuz. Ben memnunum, isterim kadromda. Taraftar memnun, camia memnun. Eğer değerini bulursa, kulübümüzün uygun gördüğü değeri bulursa tabili transfer etme ihtimali var. Olmazsa da burada bizle oynamaya devam edecek" açıklamasında bulundu.

Buruk, 12-13 kişilik ekibi olduğunu ayrıca 1 kişiyi daha ekibe katabileceklerini söyledi. Senegalli golcü Mbaye Diagne için ise Buruk, "Sözleşmeli oyuncumuz. Sakatlıktan yeni çıktı. 1 sene aradan sonra antrenmanlara çıkmaya başladı. Fiziksel olarak hazır değil. Takım antrenmanını yapıyor. 1 sene olmadığı için kondisyon anlamında sıkıntılar var. İyi çalışıyor. Onu de kendi içimizde değerlendireceğiz" dedi.

"Taraftarların tribüne koşarak gelecekleri bir kadro oluşturmaya çalışıyoruz"

Forvet bölgesini daha alternatifli bir hale getirmek istediklerini açıklayan sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Geçen seneden ayrılan oyuncularımız var o bölgeden. Elimizde olan oyuncularımız var. Bunları değerlendirmek istiyoruz. Hem genç, hem tecrübeli, direkt olarak takıma etki edebilecek oyuncular kadroya katmak istiyoruz. Sadece genç ya da sendece tecrübeli bizim için ölçü değil. Sadece bize katkı verebilecek oyuncu üzerinde çalışıyoruz. Opsiyonlar var. 7 Eylül'e kadar transfer devam ediyor. Biz o dönemi beklemeyeceğiz. Bir an önce kadromuzu oluşturmak istiyoruz. Her zaman fırsat transferleri de önümüze gelecek 7 Eylül'e kadar. Orada da değişik adımlar atabiliriz. Yönetimimiz bizim işimizi kolaylaştıracak, takıma katkı sağlayacak ve Galatasaray'ı mutlu edecek transferler için yoğun bir şekilde çalışıyor. İnsanların şüphesi olmasın. Hepimiz yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Onların önüne çıkartacağımız kadro, zevk aldığı, hak ettikleri, mutlu oldukları ve tribüne koşarak gelecekleri bir kadro oluşturmaya çalışıyoruz. Bu anlamda iyi niyetli, elinden gelenin fazlasını yapmaya çalışan bir yönetimimiz var. Bu da benim için şans" açıklamasında bulundu.

"Hedefimiz şampiyon olmak"

Taraftarların ilgisinin mutluluk verici olduğunu belirten Buruk, "Camiamızda pozitif bir hava var. Bunda tabi ki yeni gelen yönetimimiz, yeni gelen teknik heyetin büyük payı var. Yeni gelecek oyuncularla birlikte de bunun ikiye katlanacağını düşünüyorum. Hep söyledim, bizim hedefimiz bu takımı şampiyon yapmak. 3 senedir Galatasaray'ın kazanamadığı bir kupa var. Tek hedefimiz bu kupayı tekrara kazanmak. Galatasaray her zaman yarışın içinde olan bir takım olmuştur. Bu sene de yarışın içinde olmak ve şampiyonluğu kazanmak. Bunu sadece skor anlamında değil, oyun olarak da mutlu etmek istiyoruz. Oyun da burada çok önemli. Şampiyonluk yarışında tabi ki önemli, değerli takımlar var. Bu sene Cumhuriyetimizin 100. yılı. O yüzden ekstra takımlarımızın motivasyonu var. Bu enerjiyi takım üzerinde görüyorum. Dışarıda görüyorum. Biz bunu stada da en doğru şekilde yansıtacağız" diye konuştu.

Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu

