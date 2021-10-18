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Okul inşaatında asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı

Okul inşaatında asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı
Okul inşaatında asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı

Erzincan'da okul inşaatında yaklaşık 10 metreden asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Başbağlar mahallesinde bir okulun inşaatında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, inşaatta çalışan demirci ustası İ.B., (26) yaklaşık 10 metre yükseklikteki asansör boşluğundan beton zemine düşerek ağır yaralandı.

Durumu fark eden arkadaşları olayı 112 Acil Servis ile polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler ağır yaralanan İ.B'yi düştüğü yerden çıkarıp ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
İ.B.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtilerek olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Senanur Erdoğan
 

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