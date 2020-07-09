Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? Bakan Selçuk'tan önemli açıklamalar

İşte açıklamalarından satır başlıkları:

- Çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin sağlığı bizim için çok önemli. Bugünden okulların açılıp açılmayacağı yönünde net bir şey söylememiz mümkün değil. Biz takvimi ortaya koyduysak bunun gerekçesi; mevzuat gereği tarihi açıklamak zorundayız. 31 Ağustos'ta açılacak dediğimizde, 31 Ağustos'ta açılacağını temenni ediyoruz

- (Okullarda yüz yüze eğitim) Verilere bakarız, ağustosun sonundaki, eylülün başındaki tabloya göre hareket ederiz."

- (Okullar 31 Ağustos'da açılacak mı?) Mevzuat gereği takvimi açıkladık, gerekli şartlar uygun denilirse açarız"

- Bir çocuk bugün sokakta oynuyorsa, alışveriş ortamlarında bulunuyorsa, tatile gidiyorlarsa onların bazı hakları vardır ve gidiyordur. Çocukların bir de eğitim hakkı var. Eğitim çocuğun en temel hakkıdır düsturundan hareket etmezsek, çocukların eğitim hakkını ellerinden almış oluruz. ‘Ne olursa olsun' diyerek maskesini takmayan yetişkinlerden bugün bahsediyorsak bu dolaylı olarak çocuklarımızın eğitim hakkını ellerinden alıyoruz demektir

- Hiç kimse bugünden okulların açılacağı haftada durumun ne olduğunu ve olacağını bilemez. ‘Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı?' sorusu tekrar tekrar sorulduğunda anlamsızlık hissettiriyor. Biz veriye dayalı olarak karar veriyoruz

- Okulların açılması meselesi sadece okulu açıp, kapamak ya da bir şekilde okula öğrencilerin gelip gitmesi değil. Okulların açılması demek bir ülkenin geleceğinin açılması demek. Dolayısıyla sınıflar ne olacak, kaç sıra olacak diye meseleyi ele alırsak, bütünsel olarak görmemiş oluruz

- Bizim ölçümüz çocukların sağlığını koruyacak ölçüde sınıflarda bulunmasını sağlamak. Biz o metre içinde sığdırmaya çalışmıyoruz. Eğer 'Çocuklar haftanın belirli günleri gelsin' denilirse biz ona göre seyreltiriz. Bu işin teknik kısmı bize ve uzmanlara ait. Lütfen emin olun; gereken her türlü tedbiri fazlasıyla alıyoruz

- Biz ülkenin tüm çocukları için kaygılanıyoruz, ülkenin geleceği için kaygılanıyoruz. Biz verilere bakarız; Ağustos'un sonunda, Eylül'ün başında nasıl bir durum ortadaysa biz ona göre karar veririz. Her türlü imkanımız var. Biz LGS'de bir sınav verdik. Milyonlarca öğrenci ve veliyle ilgili bir uygulama yaptık ve başarılı olduk. Riski gördüğümüz anda da tedbiri ona göre alırız. Bütün velilerimiz rahat olsunlar