Okullar açılmayınca çantalar elde kaldı

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle okulların kapatılarak uzaktan eğitime geçilmesi ile çanta satışları durdu. Aylardır çanta satışı yapamayan üreticilerin elindeki yaklaşık 300 bin adet çanta depolarda kaldı. Konu hakkında yetkililerden yardım istediklerini belirten çanta imalatçısı Reşat İlyas, “Gaziantep'te 1990'dan beri çanta imalatı yapıyoruz. Geçen yıldan bu yana okul çantası üretimi yapıyoruz. Tüm meslektaşlarım adına da söylüyorum, bu yıl satış olmadı. Sektör olarak biz çantacılar ve kırtasiye sektörü çok büyük sıkıntıda. Ondan dolayı vergimizi ve kiramızı ödeyemeyecek durumdayız. Bir ufuk bekliyoruz, bir yardım bekliyoruz. Yetkililerden bize bu konuda yardımcı olmalarını istiyoruz. Kırtasiye ve çanta sektörü olarak çok zor durumdayız. Bize yardımcı olmalarını istiyoruz, okul sektörünün çalışmasını istiyoruz. Elimizdeki çantalarımızı satıp, borçlarımızı ödemek istiyoruz. İstihdam sağlamak istiyoruz. Elemanlarımız aylardır çalışmıyorlar, onların bir şekilde çalışmasını istiyoruz” dedi.

“300 bin çanta depolarda kaldı”

Çanta imalatçılarının depolarında satılmayı bekleyen yaklaşık 300 bin adet çantanın olduğunu ifade eden Gaziantep Sayacılar ve Esnafkarlar Odası Başkanı Mehmet Sarıbal, “Gaziantep'teki çantacılarımız, Türkiye'de çanta imalatının yüzde 70-80'ini karşılamaktadır. Pandemiden dolayı okulların kapalı olması nedeniyle Gaziantep'teki çantacı esnafı genelinde yaklaşık 300 bin adet çanta depolarda kaldı. Bu çantalarda esnafın döner sermayesini sıkıntıya sokmaktadır.

Şu andaki çantacı esnafı yüzde 5 kapasite ile çalışmaktadır. Okulların kapalı olması ve kırtasiyecilerin de satış yapamamasından dolayı çantalar elde kaldı. Devletin çantacı esnafa yardım etmesi gerekmektedir. Yeni malzemede alamayan esnaf, sırt çantalarına veya kadın çantalarına dönememektedir. Şu anda esnaf arkadaşlarımızın yanında çalışanlar haftanın belirli günü çalışmaktadır. Şu anda üretim durdu, malzeme fiyatlarında artış oldu, bunun da sebebi yeni malzeme alamamaktan kaynaklanmaktadır” diye konuştu.

Ahmet Demir - Lider Olgun