Okullarda salgın önlemleri

Son dönemlerde dünyanın farklı ülkelerinde bazı bulaşıcı hastalıklar görülebiliyor. Okul gibi kalabalık ortamlarda salgın daha hızla yayılıyor. Okullarda bulaşıcı hastalıkların önlenmesi için alınacak en etkili yöntem, sürekli olarak sınıfları ve okulun diğer alanlarını dezenfekte etmekten geçiyor.

İyi Dersler Okulları Kampüs Müdürü Savaş Hamamcı, okulların hijyen koşullarıyla ilgili olarak ‘' Hijyen, birey ve toplum sağlığı açısından en önemli unsurlardan biridir. Özellikle nüfusun kalabalık olduğu ülkelerde, bireyler toplum sağlığını korumak için önce kendi hijyenlerine dikkat etmelidir. Basit ve kolay uygulanabilir kişisel temizlik kurallarına uyularak hijyen koşulları rahatlıkla korunabilir. Özellikle okullarda görev yapan bütün bireyler, hem ortamın hem de kendilerinin kişisel temizlik ve hijyen koşullarını sağlamalı ve arkadaşlarına bu konuda yardımcı olmalıdır. Okul öncesi ve ilkokul çağında çocuklarımızın bağışıklık sistemlerinin daha zayıftır. Okul hijyeni ve kişisel temizlik kurallarına azami derecede dikkat etmek bir kat daha önem arz etmektedir'' şeklinde konuştu.

“Çocuklar daha çok risk altında”

Sürekli birbiriyle etkileşim halinde olan okul çağındaki çocukların, virüslere karşı, yetişkinlere göre daha açık konumda olduğunun altını çizen Hamamcı, “Özellikle okullarda akranlarıyla oyun oynarken nesnelere dokunuyor, dokundukları ellerini ağızlarına ve gözlerine götürüyorlar. Bu durumda çeşitli virüs ve bakterilerin çocukların bedenine girerek arkadaşlarına bulaşmasına neden oluyor ve bazen bu durum bütün okulu etkisi altına alıyor. Bu nedenle okuldaki hijyen ve temizliğe önem verilmesi gerekiyor. Başlattığımız koruyucu tedbirler çerçevesinde öğrencilerimize sağlıklı beslenme, kişisel hijyen kuralları konusunda düzenli olarak eğitimler vermekteyiz. Salgın hastalıklardan korunma çerçevesinde öncelikle bireysel tuvalet temizliği, doğru el yıkama teknikleri, dersliklerin temizliği ve benzeri konularda gerek öğretmenlerimiz, gerekse uzmanlar düzenli olarak öğrencilerimizi bilgilendirmektedir''ifadelerini kullandı.

“Personeller eğitilmeli”

Savaş Hamamcı'ya göre en önemli önlemlerden birisi de, sadece öğretmenlerin değil tüm personelin eğitilmesi. Personellerin salgın hastalıklara karşı eğitilmesi için eğitimler verildiğini belirten Savaş Hamamcı personellere verilen eğitimler ilgili ‘' Okulumuzun tüm birimlerinde görev yapan temizlik personelleri, bulaşıcı hastalıklara karşı temizlikle mücadele konusunda bilinçlendirilmektedir. Okulumuzda hastane ve ameliyathanelerde kullanılan ileri teknoloji ürünü dezenfektanlar kullanılmaktadır. Okul sağlık personeli de düzenli olarak öğrenci sağlık taramalarını yaparak öğrencilerimizi ve ailelerini bulaşıcı hastalıklarla ilgili bilgilendirmektedir'' sözlerini kullandı.