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Öldürülen müzisyen Onur Şener'in annesi: 'Oğlumu benden alan 5 kişi en ağır cezayı görsün'

Öldürülen müzisyen Onur Şener'in annesi: 'Oğlumu benden alan 5 kişi en ağır cezayı görsün'
Öldürülen müzisyen Onur Şener'in annesi: 'Oğlumu benden alan 5 kişi en ağır cezayı görsün'

Ankara’da bir eğlence mekanının çıkışında 5 kişinin saldırısı sonucu hayatını kaybeden müzisyen Onur Şener’in acılı annesi, "Oğlumu benden alan bu 5 kişi en ağır cezayı görsün” açıklamasında bulundu.

Öldürülen müzisyen Onur Şener’in annesi: 'Oğlumu benden alan 5 kişi en ağır cezayı görsün' - Tıkla İzle

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir eğlence mekanında sahne alan müzisyen Onur Şener (45), karaoke yapmadan şarkı söylemesini isteyen grubun talebini yerine getirmediği için öldürülmüştü. Olayın ardından Onur Şener'in acılı ailesi ise bugün yas evinde açıklamalarda bulundu.

“Anneleri babaları evlatlarından ayıran bu caniler yok olsun”

Onur Şener'in annesi Leyla Şener tutuklu şahısların gereken cezayı alması gerektiğini belirterek, “Biricik oğlumu benden alan canavarlar; 5 tane canavar hepsinin tutuklanıp en ağır cezayı görmesini istiyorum. Benim küçücük yavrumu babasız bırakanlar insanlardan nefret ediyorum. Nefret ediyorum bu cemiyetin nefret dolu duygularından. İstemiyorum bu tip insanların cemiyetimizde toplumumuzda. Anneleri babaları evlatlarından ayıran bu caniler yok olsun. Benim oğlumu benden alan bu 5 kişi en ağır cezayı görsün. Bitsin bu düşmanlıklar artık, temizlensin bu insanlar bu toplumdan” diye konuştu.

Doğukan Gürel - İbrahim Çakmak

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