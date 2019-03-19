İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Öldürülen teröristlerin kimlikleri açıklandı

Öldürülen teröristlerin kimlikleri açıklandı
Öldürülen teröristlerin kimlikleri açıklandı

Mardin’in Dargeçit ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda biri sözde bölge sorumlusu, biri gri listede aranan olmak üzere etkisiz hale getirilen 3 teröristin kimlikleri açıklandı.

Öldürülen teröristlerin kimlikleri açıklandı - Tıkla İzle

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin PKK'nın sözde bölge sorumlusu olduğu belirtildi. Açıklamada, “19 Mart 2019 tarihinde Mardin ili Dargeçit ilçesi kırsal Yumurtalı Mahallesi'nde sığınak olarak kullanıldığı tespit edilen bir mağarada yapılan operasyon neticesinde, bölge sorumlusu olduğu değerlendirilen Reber (K), gri listede aranan Dilxwaz (K) ve Rezzan (K) kod isimli 3 terörist silah ve mühimmatlarıyla birlikte ele geçirilmiştir” denildi.  

Beril Solmuşgül

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.