Oliver'ın kalbine vize engeli

2006 yılında 17 yaşındayken kalp yetmezliği tanısı ile tedavi altına alınan ve kalp nakli için bekleyen Tayfun Erdem (33), İngiltere'den tatil için geldiği Bodrum'da hayatını kaybeden 17 yaşındaki Craig Oliver Beston'un kalbiyle son anda yaşama tutunmuştu. 17 Ekim 2006 tarihinde yapılan kalp naklinin ardından bir gazetede “Karşıyakalı gence şifa kilometrelerce öteden geldi” başlıklı haberi okuyan Erdem, o tarihten bu yana Oliver'ın ailesini bulmak için Cumhurbaşkanı ve Başbakana mektuplar yollamış, sosyal medyada platformlar oluşturmuş, bloglarda yazılar yazmıştı.

İngiltere Konsolosluğu ve kiliseye dahi giden Erdem, hiçbir sonuç alamayınca İngiltere'de yaşayan tanıdıklarından Oliver'ın ailesini bulmalarını istemişti. Yakınları sayesinde Oliver'ın ölüm ilanlarına ulaşan Erdem, sonunda kalbini aldığı gencin ailesine ulaşmış ve 3 yıl boyunca sosyal medyadan onlarla iletişim kurmuştu. 2016 yılında Londra'ya giden Erdem, Oliver'ın kalbi ile deyim yerindeyse ikinci anne-babasına sarılmış, İngiliz gencin evini ve mezarını da ziyaret etmişti.

Gencin hikayesi, Türkiye ve uluslararası basında geniş yer bulmuştu. Aradan geçen süre içerisinde Oliver'ın ailesinin adeta manevi oğlu olan Erdem, 17 Eylül tarihinde ikinci evliliğini yapacak olan Oliver'ın annesi Julie'nin nikah şahidi olmaya hazırlanıyordu. İngiltere'de kıyılacak nikaha katılarak Oliver'ı temsil edecek olan Erdem, büyük bir heyecan duyuyordu. Ancak Türk genci, İngiltere vizesinin çıkmaması üzerine hayal kırıklığına uğradı.

"Amacım göçmenlik değil"

İngiltere'ye gidiş amacının nikah şahitliği olduğunu vurgulayan Erdem, “Benim göçmen olduğum düşünülerek vize verilmedi. Ayrıca orada herhangi bir sağlık sorunu yaşarsam sağlık hizmetlerimin İngiltere hükümeti tarafından karşılamasından endişeliler. Oysa Julie'nin attığı mailde her şey açık ve netti. Her türlü masrafı kendisinin karşılayacağını belirtiyordu. Ancak buna rağmen ret cevabı geldi. Üstelik İngiltere'ye ilk gidişim de olmayacaktı. Türkiye'de 2020 yılında organ bağışı konusunda Oliver'ın annesi ile bir etkinlik düzenledik. Buna benzer çeşitli etkinlikleri İngiltere'de de düzenleme girişimimiz olacaktı. Covid sonrası organ bağışları çok azaldı ve organ bağışı konusu global bir sorun. Vize çıkarsa hem Julie'nin nikahına katılmayı hem de organ bağışı konusunda yapacağımız kampanyalarla ilgili kendisiyle istişare yapmayı planlıyordum. Benim amacım göçmenlik değil. Benim gibi organ bekleyen insanların hayatına dokunabilmek ve organ bağışı konusunda farkındalık oluşturabilmek istiyorum” dedi. Erdem, 17 Eylül'de düzenlenecek nikah merasimine katılabilmek için yeniden vize başvurusunda bulunacağını belirtti.

Ceren Atmaca

