Ombudsman LGS'yi mercek altına aldı

Başvurular kapsamında yapılan araştırmalarda, başvuranların liseye yerleştirilmesinde yaşadıkları mağduriyetlerin, kılavuz uygulamalarından kaynaklı olduğu anlaşıldı. Başvuruculardan birisi, oğlunun okuluna iki vesait değiştirerek gidebildiğini ifade etti. Oturduğu semtin futbol takımının lisanslı oyuncusu olan çocuğun, istediği liseye gidememe sebebinin devamsızlığı olduğunu, devamsızlığın ise profesyonel spor yaşamından kaynaklandığı belirtildi.

Diğer öğrenciden bir ay büyük olması daha uzak okula gitmesine neden oldu

Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvuran bir başka vatandaş ise çocuğunun istediği liseye, eşit şartlardaki bir başka öğrenciden bir ay büyük olması sebebiyle kaydının yapılmadığını söyledi. Bir diğer yerleştirme sorunu ise ortaokuldan mezun olan çocuk sayısı ile o bölgede yetersiz olan lise kontenjanı yüzünden çocukların daha uzak okullara gönderilmesi oldu. Anadolu liselerinin bazılarının sınavlı bazılarının sınavsız öğrenci almasının adaletli olmadığını savunan başvurular da KDK'ya iletildi.

Ombudsmandan MEB'e: sınavı daralt, okullardaki eğitim şartlarını eşitle

Kamu Denetçiliği Kurumu verdiği tavsiye kararında bir bölgede mezun olan ortaokul öğrenci sayısı ile bölgedeki lise kontenjanının arasındaki dengeyi sağlayacak gerekli altyapı çalışmalarının yapılarak sınava dayalı merkezi yerleştirme oranının düşürülmesi gerektiğini belirtti.

Karar aynı zamanda yeni sistemin amacına uygun olarak öğrencileri ikametine en yakın liseye geçişini sağlayamadığını tespit etti. Kılavuzlardaki kriterlerin objektif ve bilimsel ilkelerle sistemin amacına uygun olmadığı, hukuki güvenlik ve öngörülebilirlik ilkelerine, hakkaniyete ve fırsat eşitliğine aykırı olduğu anlaşıldı. Bu kapsamda kuruma başvuran ve benzer durumda olan öğrencilerin mağduriyetlerinin giderilmesi, yeni mağduriyetlerin oluşmaması için uygun standarttaki düzenlemelerin yapılması için Milli Eğitim Bakanlığına tavsiyede bulunulmasına karar verildi.